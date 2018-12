La nouvelle année fait son arrivée à travers le monde

L'année 2019 a commencé à être célébrée à l'est du globe. Voici un aperçu de comment la nouvelle année a été accueillie à travers le monde.

___

KIRIBATI

Les archipels des Kiribati ont été les premiers à célébrer l'arrivée de 2019, après une année passée en première ligne de la lutte aux changements climatiques.

Ce pays insulaire du Pacifique, avec une population de quelque 110 000 personnes, est menacé par la montée des eaux. Certains craignent que sa masse terrestre soit submergée dans les prochains mois.

La nouvelle année a été accueillie dans la capitale de Tarawa avec des services religieux et des fêtes privées plutôt discrètes.

___

NOUVELLE-ZÉLANDE

À Auckland, en Nouvelle-Zélande, des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées pour admirer les feux d'artifice au-dessus de la Sky Tower, d'une hauteur de 328 mètres.

Des milliers de fêtards sont descendus dans les rues et sur les plages à travers la Nouvelle-Zélande, le premier grand pays au monde à fêter le jour de l'An.

___

AUSTRALIE

En Australie, le traditionnel spectacle pyrotechnique du port de Sydney a culminé à minuit avec des feux d'artifice pourpres, dorés et argentés, accompagnés de la chanson «(You Make Me Feel Like) A Natural Woman», rendue célèbre par Aretha Franklin, décédée en août dernier.

Plus tôt en soirée, le ciel a été illuminé par la foudre, au-dessus d'une foule de plusieurs centaines de milliers de personnes détrempées par la pluie.

___

NATIONS UNIES

Dans un message préenregistré, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a réitéré l'urgence de la crise climatique. Il a également relevé l'intolérance croissante, les divisions géopolitiques et les inégalités, qui amènent les gens à «remettre en question un monde dans lequel une poignée de personnes possède la même richesse que la moitié de l'humanité».

«Mais il y a aussi des raisons d'avoir espoir, a-t-il souligné. Alors que nous commençons cette nouvelle année, prenons la résolution de faire face aux menaces, de défendre la dignité humaine et de bâtir un avenir meilleur - ensemble.»

___

CORÉE DU SUD

Après une année mouvementée qui a été le théâtre de trois sommets intercoréens et d'un apaisement des tensions quant au programme nucléaire de Pyongyang, les Sud-Coréens font leur entrée en 2019 dans l'espoir que cette détente, difficilement acquise, se transformera en une paix durable.

Parmi les dignitaires choisis pour sonner la cloche de Bosingak, à Séoul, figure le célèbre chirurgien Lee Guk-jong, qui a opéré avec succès un soldat nord-coréen qui avait pris la fuite en 2017 sous une pluie de balles tirées par ses anciens camarades.

___

CHINE

La Saint-Sylvestre du calendrier grégorien est soulignée de façon plus modeste en Chine, où le Nouvel An lunaire en février revêt une plus grande importance.

Des comptes à rebours ont néanmoins été organisés dans plusieurs grandes villes et certains fidèles se sont recueillis dans des temples bouddhistes.

La ville de Pékin tient aussi un gala pour l'occasion, sur le site principal des Jeux olympiques d'été de 2008. La capitale chinoise sera également l'hôte des Jeux d'hiver de 2022.

Une importante présence policière a été prévue à Shanghai, où 36 avaient perdu la vie dans une bousculade lors du réveillon du Nouvel An en 2014.

___

THAÏLANDE

Des centaines de Thaïlandais se sont rendus au temple Takien, en banlieue de Bangkok, pour s'allonger dans des cercueils. Les participants croient que ce rituel symbolisant la mort et la renaissance les aide à se débarrasser de la malchance et leur permet de connaître un nouveau départ dans la nouvelle année.

Les participants tenaient des fleurs et de l'encens dans leurs mains, tandis que des moines les recouvraient de draps roses et chantaient des prières pour les morts.

Bangkok regorge de centres commerciaux fastueux et de gratte-ciel modernes, mais les croyances superstitieuses prévalent encore dans de nombreux aspects de la société thaïlandaise.

___

PHILIPPINES

Les feux d'artifice ont déjà fait des dizaines de blessées aux Philippines, où les superstitieux accueillent la nouvelle année avec des pièces pyrotechniques et même des coups de fusil malgré les mises en garde des autorités.

Bon nombre de Philippins, influencés par la tradition chinoise, croient que des festivités tapageuses chassent la malchance et le mal.

___

ÉTATS-UNIS

Snoop Dogg, Sting et Christina Aguilera seront sur scène à New York, pour la traditionnelle chute de la boule de Times Square.