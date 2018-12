Objectif: Ultima Thule, à 6,4 milliards de kilomètres de la Terre. Une sonde de la NASA se rapproche à grande vitesse de cet objet céleste, le plus éloigné jamais étudié, qu'elle doit photographier la nuit du réveillon lors d'un survol à haut risque.

L'agence spatiale américaine marquera l'entrée dans la nouvelle année par un programme en direct sur son site internet, à l'heure où la sonde New Horizons doit passer en trombe au dessus de cette relique glacée des débuts du système solaire.

Un film d'animation simulera le survol, prévu à 00H33 à Washington mardi. Il sera accompagné d'un morceau composé pour l'occasion par le guitariste de Queen, Brian May, qui est aussi titulaire d'un doctorat en astrophysique.

Today @NewHorizons2015 flies by Ultima! Our team has worked years for this moment, let's hope it all goes well!



Go New Horizons! Always keep exploring!



ps. One last well wisher video-- this one from none other than Chis Pratt! #NASA#SCIENCE#SPACE#UltimaFlyby#UltimaThulepic.twitter.com/5lMmxkOEyB