Des vidéos montrent des enfants migrants giflés dans un refuge de l'Arizona

Un deuxième clip de surveillance montre une employée du refuge qui traîne un enfant dans une pièce. Un autre membre du personnel est vu dans la même vidéo en train de pousser et de tirer un autre enfant à travers le sol.

Dans une vidéo, on voit un employé du refuge Hacienda Del Sol de Youngtown, en Arizona, pousser et tirer un jeune garçon dans une pièce avant de le gifler et de le pousser contre un mur. L'enfant semble alors riposter contre l'employé qui se retire du garçon et quitte la pièce.

Des vidéos de surveillance obtenues par l'Arizona Republic montrent des enfants migrants victimes de gifles, de poussées et de traînées par des employés dans un centre fermé depuis, géré par le fournisseur de refuges Southwest Key Programs.

Migrant children dragged, pushed at Southwest Key shelter. https://t.co/Xgnqnjy4zq pic.twitter.com/W3I7n3paXv

Le gouvernement fédéral a fermé le refuge au début d'octobre. À l'époque, Southwest Key avait déclaré que le Bureau de la réinstallation des réfugiés avait décidé de suspendre ses opérations à Hacienda Del Sol en raison d'un incident non précisé.

"Nous avons chaleureusement accueilli la [décision] et nous travaillons à la reconversion en profondeur de notre personnel", a déclaré un porte-parole de l'opérateur de refuges basé au Texas.

Il n'est pas clair si les rencontres montrées dans les vidéos de surveillance étaient directement liées à la suspension de l'abri. L'Arizona Republica toutefois signalé en octobre que l'installation avait été fermée parce que des membres du personnel avaient maltraité physiquement des enfants.

Southwest Key a refusé de donner plus de détails sur les vidéos de surveillance, a informé vendredi l'Arizona Republic. Le bureau du shérif du comté de Maricopa a déclaré au journal qu'il avait examiné les vidéos de surveillance et déterminé que «bien que des techniques de force physique et de contrainte aient été utilisées contre ces enfants mineurs, ces actes n'ont pas porté autant d'accusations criminelles».

Selon le New York Times, Southwest Key est le plus grand fournisseur de refuges pour enfants migrants au pays. L'exploitant de refuges a fait l'objet d'une enquête minutieuse ces derniers mois sur diverses questions, notamment les accusations d'abus sexuel sur des enfants, la mauvaise utilisation d'argent fédéral et l'absence de vérification des antécédents de certains employés.

Un membre du personnel d'un refuge de Southwest Key à Phoenix, en Arizona, a été arrêté en juillet pour avoir supposément agressé une jeune fille de 14 ans dans l'établissement. Environ un mois plus tard, un employé séropositif d'un refuge de Mesa, en Arizona, a été reconnu coupable d'avoir abusé sexuellement de plusieurs garçons.

Mark Weber, un porte-parole du ministère de la Santé et des Services sociaux américain, a déclaré au Times plus tôt ce mois-ci qu'il y avait eu «de nombreux drapeaux rouges et problèmes de licence» avec l'abri Hacienda Del Sol, ainsi qu'un autre abri de Southwest Key à Phoenix, qui le gouvernement fédéral a également fermé ses portes en octobre.

Ce texte initialement publié sur le HuffPost États-Unis a été traduit de l'anglais.

