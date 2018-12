Jacobs Stock Photography Ltd via Getty Images Quand on fait une dépression, l'amour et le soutien de ceux qui comptent dans notre vie sont essentiels. Voici quelques pistes pour venir en aide à un ami, un conjoint ou un proche qui se bat contre ce trouble mental.

"J'adore recevoir des petits textos ou des mèmes idiots de mes amis. Parfois je ne me sens pas capable de répondre (et je m'en veux) mais j'adore les recevoir. Il arrive que ma journée s'en trouve sauvée quand je suis au fond du trou. C'est très important qu'ils le sachent." Sow Ay

"Il est important que le conjoint sache que je fais de mon mieux. Je peux avoir besoin d'espace pour me ressourcer, je peux être facilement frustrée, avoir souvent besoin d'être rassurée sur l'amour que l'autre me porte. Si je partage mes combats avec lui à un niveau intime, cela veut dire que je l'aime, que j'ai confiance en lui. Mon conjoint doit être conscient que j'essaie d'être la meilleure version possible de moi-même, mais que cela demande du temps, des efforts et de l'entraînement." Maria Fraschilla

"Le simple fait d'être présent pour celui qui traverse une période difficile est parfois la seule chose qui compte. Dans ces moments-là, essayez de ne pas proposer de solutions. Le mieux étant de ne pas être dépressif, celui qui l'est s'en voudra d'autant plus de ne pas réussir à reprendre pied que cela semble à la portée de tous. Le mieux que vous puissiez faire, c'est de faire preuve d'empathie. Ça compte énormément pour une personne dépressive: elle s'en souviendra et appréciera." Christie Matherne

"Je compare souvent la dépression au monstre qui se cache sous le lit. On ne sait jamais à quel moment il va sortir de sa tanière pour attaquer et rendre la vie encore plus pénible et pesante", nous déclare Karla Culbertson, qui en souffre elle-même. "Si elle reste extrêmement compliquée à gérer, il est réconfortant de pouvoir s'appuyer sur des membres de la famille et autres proches pour apprivoiser les recoins les plus sombres de sa vie."

6. Essayez de ne pas le prendre personnellement si elle ne réagit pas à vos sollicitations

"Quand on est en dépression, on se convainc qu'on n'a rien à apporter à personne et on se ferme à ceux qui aimeraient réellement faire partie de nos vies. Cet intense dégoût de soi peut passer pour une manifestation d'arrogance. Alors, à tous ceux que je n'ai pas rappelés ou que j'ai rembarrés, s'il vous plaît, dites-vous que vous n'y êtes pour rien. Si vous voulez bien me laisser une chance et comprendre le rôle que joue la dépression là-dedans, ça pourrait être la main tendue dont j'ai besoin pour sortir de ce trou dans lequel je m'enfonce." Craig Tomashoff

7. Rappelez-lui à quel point elle est forte et capable dans les moments où elle se sent inutile

"J'ai besoin que vous me rappeliez tout ce que j'ai surmonté et accompli, qu'il y existe dans le monde des gens qui ont bénéficié de mon éthique de travail positive." Culbertson

8. Dites-lui que tout le monde a le droit de ne pas aller bien par moments

"À cause de la dépression, je passe mon temps à culpabiliser: je ne sors pas, je ne travaille pas assez, je ne mange pas assez sain... Le fait qu'on me rappelle que ce n'est pas grave et que ce n'est pas ma faute — parce que la dépression est une maladie — m'aide énormément. J'ai besoin qu'on me le rappelle souvent parce qu'elle ne cesse de me dire que je ne suis bon à rien." ― Sow Ay

9. Tenez-lui la main ou faites-lui un câlin quand elle n'a pas envie de parler

"Dans mes moments les plus sombres, mon conjoint s'assied à côté de moi, me tient la main et c'est fou comme ça me fait du bien. Il sait que je ne parle pas beaucoup. Il n'essaie jamais de me tirer les vers du nez. Il préfère me dire qu'il m'aime et qu'il est là pour moi. Ce sont ces petites choses qui me donnent l'impression d'être entourée d'amour et que je ne me laisserai pas engloutir par la noirceur de la dépression." Crystal N.

10. Apportez-lui un petit cadeau, leur gourmandise préférée, une petite carte sympa ou des fleurs

"Les petits cadeaux comme les fleurs ou les bonbons sont toujours agréables quand on va mal. Les fleurs sont belles à regarder et font très souvent naître un sourire sur mon visage. Et les bonbons et le chocolat, c'est tellement bon! Comment résister?" Culbertson

Cet article, publié sur le HuffPost américain, a été traduit par Catherine Biros pour Fast ForWord.