Pour vos cheveux en hiver, les pros nous révèlent les erreurs à ne pas faire

Le pire ennemi de votre peau, c'est un temps sec et froid. Il en va de même pour vos boucles. De la même façon qu'une baisse des températures cause sécheresse et irritation cutanées, elle entraîne une déshydratation des cheveux, ce qui les rend plus sensibles à la casse. Sans compter que certaines habitudes peuvent les abîmer encore davantage. Nous sommes donc allés consulter les spécialistes des soins capillaires afin qu'ils nous révèlent les erreurs à ne pas faire en hiver. Lisez ce qui suit pour découvrir les pratiques les plus néfastes lorsque l'on affronte les frimas. 1. Sortir avec les cheveux mouillés On vous a probablement déjà dit que vous risquiez d'attraper froid. Si la véracité de cette croyance n'a pas été prouvée, le conseil reste valable. "Souvenez-vous: quand l'eau se change en glace, elle gagne en volume", explique Jehnna Mahoney, coloriste chez Kennaland Studio. "Quand vous sortez par temps froid avec la tignasse encore trempée, l'eau se cristallise et gonfle, ce qui provoque une cassure du cheveu." Elle a raison. Lorsque les températures frôlent les négatifs, la fibre capillaire gèle et se brise. Pour éviter ce phénomène, Galloway, elle aussi coloriste dans le même salon, suggère de faire votre shampoing le soir, avant de vous coucher, ou d'investir dans un sèche-cheveux (si vous n'en possédez pas déjà un). Mais attention: n'oubliez pas d'utiliser un spray protecteur avant chaque utilisation d'un outil chauffant. Notre première experte conseille ainsi à chacun d'utiliser des crèmes et baumes pour cheveux bouclés, surtout si votre tignasse est sèche ou cassante. "Ces produits sont conçus pour hydrater les fibres tout en les protégeant et en conservant le style ou la texture souhaités. Si vous avez le cheveu fin, prélevez une petite quantité seulement, l'équivalent d'une pièce de dix centimes, en fonction de la densité du soin. 2. Des soins trop peu fréquents "En règle générale, toutes les chevelures devraient avoir droit à davantage de soins et masques hydratants" durant l'hiver, nous indique Ebony Bomani, spécialiste en cosmétologie et formatrice pour la marque The Mane Choice. Tous les coiffeurs que nous avons consultés sont du même avis: les après-shampoings, sérums et masques sans rinçage (nous sommes de grands fans de ceux de la marque Davines) sont indispensables pour conserver des cheveux en bonne forme pendant les mois les plus frais. Jehnna Mahoney a une préférence pour les huiles, qui "nourrissent, hydratent et forment une barrière protectrice contre les dégâts causés par l'air sec et les bonnets." Certaines apportent même style et texture, un petit plus non négligeable. "Appliquez une petite noix, ou même moins, sur les longueurs pour des boucles bien définies et de belles ondulations. Brossez pour obtenir un style fluide et lisse." Garder une crinière bien hydratée peut aider à combattre l'horrible effet "cheveux plaqués" et l'électricité statique, ajoute sa collègue. Pour éviter ces deux phénomènes, utilisez une combinaison d'après-shampoing sans rinçage (appliqué sur cheveux humides, du milieu jusqu'aux pointes) et de sérum (sur cheveux secs), qui créera "une barrière anti-électricité statique." 3. Les lavages à l'eau très chaude L'eau brûlante va non seulement dessécher votre peau, mais aussi endommager vos cheveux et votre cuir chevelu. "L'eau très chaude dessèche absolument tout", s'horrifie Jehnna Mahoney. "Rincez votre crinière à l'eau tiède ou peu chaude pour qu'elle reste éclatante de santé, sans pour autant sortir gelée de la douche." Notre experte en cosmétologie le confirme: les températures extrêmes, trop basses comme trop élevées, "absorbent l'eau de la fibre, qui se déshydrate et fait des frisottis, devient terne et finit par casser".

GlobalStock via Getty Images Overwashing can lead to dryness in your hair and scalp. How often you wash your hair depends on your hair type.

4. Abuser des shampoings Les lavages trop fréquents peuvent entraîner une sécheresse de la fibre capillaire et la fragiliser, et du cuir chevelu, qui peut desquamer, poursuit la formatrice. "Cette pratique peut irriter les glandes sébacées, celles qui produisent le sébum. Elles deviennent alors trop réactives et vous feront regraisser plus vite", ajoute-t-elle. C'est votre type de cheveu qui détermine la fréquence des lavages. "Les chevelures bouclées possèdent moins de couches de cuticules que les cheveux lisses. Elles sont donc plus sujettes au dessèchement et à la casse. Pour les cheveux lisses ou ondulés, un shampoing tous les deux ou trois jours me semble adapté, tous les quatre ou cinq jours s'ils sont bouclés, et une fois par semaine pour les plus texturés. Mais il y a toujours des exceptions." Kirsten Patterson, coiffeuse chez Songbird Society, trouve, elle aussi, qu'un lavage quotidien est rarement recommandé: "Chaque cuir chevelu est différent. Certaines personnes ont le cheveu gras et doivent se laver souvent, mais trop de shampoings entraînent une surproduction de sébum. À force d'enlever le gras, on envoie au corps le message qu'il doit en produire davantage." Selon sa propre expérience, Jehnna Mahoney est d'avis que la plupart des gens abusent des shampoings et "forment un tas de cheveux qu'ils frottent, ce qui les abîme encore plus." Ses astuces? "Appliquez le shampoing comme un soin, en passant les doigts à travers la chevelure, en massant le crâne et en démêlant les mèches. Posez ensuite votre après-shampoing à partir du milieu des longueurs, en peignant jusqu'aux pointes. Il est utile de garder un peigne à larges dents dans la douche, ainsi qu'une pince pour dégager les cheveux le temps de la pose." 5. Utiliser trop de produits à base d'alcool Pour conserver une crinière bien hydratée, les produits bourrés d'alcool ne sont guère recommandés. Selon Jehnna Mahoney, pendant l'hiver, il ne faut pas abuser des produits à base d'alcool, comme la laque, les sprays protecteurs et texturants, et même les sprays au sel. "Ces produits contiennent beaucoup d'alcool afin de sécher rapidement et ne modifient pas le style de la coiffure", indique-t-elle. "Lorsqu'on doit se battre contre la déshydratation hivernale, il vaut mieux s'en passer." Il faut particulièrement se méfier de quelques-unes de ces substances, notamment l'éthanol (ou alcool éthylique), le propanol, l'alcool isopropylique (ou isopropanol), l'alcool dénaturé et l'alcool benzylique. D'après le site Naturally Curly, elles sont susceptibles de dessécher fortement vos cheveux. Néanmoins, à en croire Essence, un site américain consacré à la beauté, certains alcools aident au contraire à conserver une bonne hydratation. C'est le cas des alcools cétylique, stéarylique, cétéarylique, myristique, laurique et du docosanol.

Timur Emek via Getty Images Hats are a winter go-to, but they've been said to be damaging to hair.