Anne-Marie Withenshaw accueille sa deuxième fille

Bébé Chloe est arrivée deux jours après Noël et Emma-Rose est devenue grande sœur 🐱 Le best dad au monde @imjaywalker était pas mal fier aussi 💕💕On est choyés d'être entourés de famille, d'amis et de bouffe depuis son arrivée! 👨‍👩‍👧‍👧 . The Christmas that kept on giving 🤱🏼On Dec 27th, Baby Chloe came kicking into the world and Emma-Rose became a big sister 👨‍👩‍👧‍👧 Couldn't have done this without the help of our wonderful families, and my love @imjaywalker !💕💕💕

