BIEN-ÊTRE

2018, l'année Meghan Markle et Prince Harry

2018 a été une année faste pour le couple royal le plus en vue du moment: le prince Harry et Meghan Markle se sont mariés, ont voyagé aux quatre coins du globe et surtout, ils ont annoncé qu'ils allaient être parents très bientôt! Retour sur leur belle histoire d'amour.