Non, il n'y a pas que vous qui fêtez Noël en pyjama farfelu, entouré des mononcles et des matantes avec un casque de Rudolph sur la tête. Les vedettes québécoises aussi! On vous présente certains des plus beaux moments qu'elles ont partagés sur les réseaux sociaux en cette période de réjouissances.

(Attention à vos yeux, certains sont allés plus fort que d'autres sur la quétainerie.)

Maripier Morin et Brandon Prust ont osé la combinaison colorée Brandonprust/Instagram

Et ont eu un bon vieux party familial de sous-sol maripiermorin/Instagram

Comme vous, Marie-Ève Janvier et Jean-François Breau ont pris une photo de famille devant le sapin marieevejanvier/Instagram

Les soeurs Dufour-Lapointe nous ont fait fondre Instagram

Patricia Paquin est devenue maman Noël le temps d'une journée (et d'un cocktail... ou plusieurs, qui sait) Instagram

Patrick Langlois s'est occupé du service! Instagram

Virginie Coossa a sorti les manchons de poil pour ses festivités en famille Instagram

Laurent Duvernay Tardif a rejoint sa douce Laurent Duvernay Tardif/Instagram

Et fait des petits pots de caramel pour ses coéquipiers! Laurent Duvernay Tardif/Instagram Hum, WOOOOW!

Étienne Boulay s'est métamorphosée en princesse (pour ses princesses) Instagram

Alicia Moffett était en mode confo avec son copain et son chien Instagram

Phil Roy aussi Instagram

Marilou était un peu émotive avec sa deuxième petite fille Instagram

Julie-Anne et Yan d'OD Grèce étaient épiques dans leurs ensembles assortis Instagram

Koriass a aussi opté pour une journée en mou (et en humour) Instagram

Sylvain Cossette et Andrée Watters ont profité de la nature Instagram

Alanis et Catherine d'OD étaient bien fières de leur mini sapin Instagram

Non, Elisabeth Rioux n'a pas fait d'auto-stop, mais pris la pose sur le bord de la route Instagram

Jean-Michel Anctil a mis son plus beau costume Instagram

Lara Fabian a troqué les paillettes contre la couronne de Noël Instagram

Céline Dion a pris une photo supra «naturelle» avec la marmaille Instagram

Les enfants d'Ariane Moffat se sont amusés tranquillement le lendemain de Noël Instagram

