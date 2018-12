Mariah Carey établit un nouveau record avec «All I want for Christmas is you»

Le classique de Noël de Mariah Carey, enregistré il y a 24 ans déjà, est si populaire encore aujourd'hui qu'il a établi un nouveau record d'écoute en continu sur la plateforme Spotify la veille de Noël.

Selon les chiffres de Chart Data, la chanson «All I want for Christmas is you», lancée en 1994, a été écoutée 10,8 millions de fois dans la seule journée de lundi sur Spotify.

La chanson a ainsi battu le record établi, pour une seule journée d'écoute, par le rappeur XXXTentacion, dont la chanson «SAD!» avait cumulé 10,4 millions d'écoutes au lendemain de la mort de l'artiste en juin.

Spotify n'a pas voulu commenter la nouvelle, malgré une demande de l'Associated Press. De son côté, la chanteuse Mariah Carey a qualifié ce nouvel exploit de «cadeau de Noël incroyable» dans un message publié mardi sur son compte Instagram.

Si quelqu'un écoutait réellement en continu la chanson «All I want for Christmas» 10,8 millions de fois, il faudrait compter 30 000 journées entières, soit plus de 82 ans, pour y arriver.

Chaque année durant la période des fêtes, «All I want for Christmas is you» recommence à grimper les échelons du palmarès Billboard. Cette année, la pièce a atteint un nouveau sommet en se hissant jusqu'au sixième rang du palmarès «Hot 100».

L'album «Merry Christmas», enregistré par Mariah Carey en 1994, complète sa quatrième semaine au sommet du palmarès R&B.