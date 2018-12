Anakin Skywalker a en fait un père et on sait qui c'est

Il s'agit là d'une petite bombe dans l'univers de la saga Star Wars. Dans le dernier comic book "Star Wars" officiel, "Darth Vader #25", on apprend qu'Anakin Skywalker a bien un père.

Dans l'épisode I, "La Menace fantôme", on apprenait de la bouche de sa mère Shmi que le jeune Anakin, alors esclave, n'avait pas de père.

"Il n'y avait pas de père. Je l'ai porté, j'ai accouché, je l'ai élevé, je ne peux pas expliquer ce qui s'est passé", dit-elle ainsi au maître Jedi Qui-Gon Jinn, comme le rappelle le site Hitek.fr.

Ce n'est donc pas le cas selon le dernier numéro de la bande dessinée "Star Wars".

Selon le comic book, le père d'Anakin Skywalker n'est autre que... Palpatine (Dark Sidious). Dans une séquence de la BD (à voir ci-dessous), on peut voir ce dernier manipuler la Force à l'intérieur du ventre de la mère (Shmi) pour donner naissance à Anakin. L'enfant serait donc le fruit d'une expérience ayant pour objectif de créer le plus puissant des seigneurs Sith.

