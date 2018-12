VATICAN — Tandis que les chrétiens célèbrent la naissance de Jésus, le pape François a décrit la différence comme une richesse, appelant à des solutions politiques pour mettre fin aux guerres en Syrie, au Yémen et ailleurs dans le monde.

Les conflits en Ukraine et les tensions dans la péninsule coréenne ont également attiré l'attention du pontife lors de sa bénédiction «Urbi et Orbi», qui signifie «à la ville et au monde», livrée depuis le balcon central qui surplombe la place Saint-Pierre.

S'exprimant devant des dizaines de milliers de touristes, de pèlerins et de Romains, le chef de l'Église catholique a déclaré que le message universel de Noël est que «Dieu est un père bon et nous sommes tous frères et sœurs».

«Cette vérité est la base de la vision chrétienne de l'humanité», a-t-il enchaîné.

Le pape a livré un plaidoyer en faveur de la fraternité entre les personnes «de toutes les nations et de toutes les cultures» ainsi que les gens «dotés de différentes idées, mais tout de même capables de se respecter et de s'écouter». Sans esprit fraternel, «même nos meilleurs projets risquent d'être sans âme et vides», a-t-il prévenu, alors que le nationalisme et une méfiance envers les migrants se propagent dans une bonne partie de l'Europe et des États-Unis.

EN VIDÉO: Plusieurs mesures de sécurité en vigueur sur la place Saint-Pierre

Le Saint-Siège a également exhorté la communauté internationale à tâcher de «mettre de côté les divisions et les intérêts partisans, afin que les Syriens, en particulier ceux qui ont été forcés de quitter leurs propres terres et de chercher refuge ailleurs, puissent retourner vivre en paix dans leur pays».

Il a également souhaité qu'une trêve puisse apporter un moment de répit au Yémen, surtout aux enfants «épuisés par la guerre et la famine».

Parmi les autres vœux exprimés par le pape figure celui d'un dialogue entre Israéliens et Palestiniens afin d'«entreprendre un cheminement de paix qui puisse mettre fin à un conflit qui déchire depuis plus de 70 ans la terre choisie par le Seigneur pour montrer son visage d'amour».

Il a aussi pris pour cible des conflits et des populations vulnérables en Afrique, au Venezuela, au Nicaragua et en Ukraine.