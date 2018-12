Votre vie s'est-elle améliorée en 2018?

Les Montréalais ont plus d'emplois et Québec peut enfin s'acheter des meubles. L'environnement va mal, mais au moins on mange bien. Et vous, quels changements ont marqué votre vie en 2018?

L'emploi stagne, sauf à Montréal

g-stockstudio via Getty Images Young modern men in smart casual wear shaking hands and smiling while working in the creative office

Avez-vous trouvé une job en 2018? Si oui, vous habitez probablement dans la grande région de Montréal. L'emploi a fait du sur-place cette année et a même diminué dans la plupart des régions selon Statistique Canada. Mais Montréal a vu son taux d'emploi passer de 62,4% en mars 2017 à un sommet de 63,7% en mars 2018, avant de se stabiliser autour de 63%.

Le taux de chômage est resté sensiblement le même, soit environ 5,3% du début à la fin de l'année, mais ce taux ne tient pas compte de ceux qui abandonnent la recherche d'emploi. Alors si tu t'es retrouvé sur l'aide sociale... ta vie ne s'est probablement pas améliorée.

Québec a enfin un Ikea

Annie Lafrance La chaîne de magasins Ikéa a ouvert une succursale à Québec le 22 août.

Au moins, les gens de Québec peuvent se consoler en achetant des meubles pas chers au tout nouveau magasin Ikea. Les résidents de la Vieille Capitale s'en sont donné à coeur joie cet été, faisant la file pendant des heures pour l'ouverture du magasin.

Les Montréalais aussi ont pu en profiter. En riant des gens de Québec.

On pollue de plus en plus

Kyryl Gorlov via Getty Images Smoking pipes making clouds against blue sky background. Dioxide air contamination. Environmental pollution.

Oups! Les réductions enregistrées ces dernières années en matière de gaz à effet de serre (GES) semblent s'être renversées. En novembre, on apprenait que les émissions de GES du Québec avaient augmenté en 2015 et 2016 après plusieurs années de reculs. La province ratera vraisemblablement sa cible de 20% de réduction par rapport à 1990 d'ici 2020, puisqu'on se situe actuellement à 9,1% de réduction.

Pire, la cimenterie McInnis devrait faire exploser le bilan de GES du Québec lorsque les chiffres de 2017 et 2018 seront connus. Ouverte en 2017, la cimenterie devrait faire augmenter nos émissions de 2% à elle seule, selon la compagnie. Des estimations allant de 6% à 10% d'augmentation ont aussi circulé.

Une première greffe de pénis avec scrotum

Diy13 via Getty Images Close up of a man with hands holding his crotch on a light blue background. Urinary incontinence. Men's health. The pain from the blow in groin.

Avez-vous peur de perdre votre pénis et votre scrotum? Soyez sans crainte, vous pouvez désormais vous en faire greffer de tout neufs.

Avant 2018, on pouvait seulement se faire greffer un pénis, sans son compagnon habituel. Mais cette année, une équipe médicale des États-Unis a réussi une première mondiale en greffant à la fois phallus et scrotum sur un soldat américain.

Malheureusement, le sac était vide: pas de testicules.

On est plus riches! Ou pas...

willie1989 via Getty Images A Canadian dollar coin standing in front of coins

Le 1er mai, le salaire minimum est passé de 11,25$ à 12,00$ l'heure, une hausse de 6,7%. C'est la plus importante augmentation, en pourcentage, depuis que Jacques Parizeau a augmenté ce seuil de 6,00$ à 6,45$ en 1995.

Mais tout n'est pas rose. Selon l'Institut de la statistique du Québec, la moyenne des salariés québécois aura vu ses revenus augmenter de seulement 1,9%, soit légèrement en-deçà du taux d'inflation. Une augmentation de 2% est prévue l'an prochain, à la fois pour les salaires et l'inflation.

Des restos ouvrent et ferment

JFGALIPEAU.CA Le restaurant Buonanotte a fermé ses portes en 2018.

Plusieurs restaurants intéressants ont ouvert leurs portes à Montréal, grande ville de cuisine et de joie de vivre. Le Mousso, nommé resto québécois de l'année, a notamment fait un petit (le Petit Mousso, c'est concept...) pour permettre aux amateurs de profiter de ses délices à prix réduit.

Malheureusement, plusieurs institutions ont aussi mis la clé à la porte. Le plus significatif est le regretté Buonanotte.

Le cannabis est désormais légal

cyano66 via Getty Images Portrait of Bad Santa smoking a joint

Que voulez-vous de plus? Ah oui, la possibilité de fumer chez vous. Ou dehors. Un seul des deux ferait l'affaire, tsé...

La suite de #MoiAussi

Voici.fr Gilbert Rozon

Après un départ explosif en octobre 2017 qui a mené à la déroute professionnelle de Gilbert Rozon et d'Éric Salvail, le mouvement #MoiAussi a fait tomber moins de têtes au Québec en 2018. On compte notamment l'ex-député Yves St-Denis et des allégations sont survenues en toute fin d'année contre un élu montréalais.

Mais, au sud de la frontière et en France, de nouvelles dénonciations ont mis au grand jour les frasques sexuelles de certaines de nos vedettes les plus populaires, notamment l'acteur Gérard Depardieu, le cinéaste Luc Besson, l'auteur de bandes dessinées Stan Lee et le magicien qui a fait disparaître la statue de la Liberté, David Copperfield.

Ici, on continue de surveiller Rozon et Salvail. L'ex-propriétaire de Juste pour rire fait face à des accusations pour une seule victime, en plus de la poursuite civile lancée par les 14 «Courageuses». Éric Salvail devrait aussi faire face à la justice, selon La Presse.

Cauchemar sur les routes

Getty Commercial Montreal, September 10, 2017. Aerial view over the Turcot interchange construction project in Montreal. The old interchange is being replaced with a modernized structure that is now 50% completed. This mega project is one of Canada's largest transportation hub.

Utilisiez-vous encore votre char en 2018? Malheur... Le méga-chantier Turcot est entré dans sa phase critique à la fin de 2017, entraînant des fermetures de routes sans précédent à l'hiver et au printemps 2018, ainsi qu'une congestion massive sur les voies de détour. Sans parler des travaux sur le nouveau pont Champlain (qui, oups, n'est toujours pas livré) ainsi que la mise en chantier du Réseau express métropolitain.

La Ville de Montréal a aussi augmenté la cadence des travaux après une pause pour son 375e anniversaire. Un nombre record de chantiers ont été lancés ou poursuivis, y compris la grande cure de jeunesse de la rue Sainte-Catherine.

La morale de l'histoire? Prenez le train ou le métro!

(Sauf la ligne Deux-Montagnes, la ligne Mascouche ou la ligne orange...)

Québecor lance QUB radio

HuffPost Québec Richard Martineau

Depuis le lancement de Qub radio en octobre, on a désormais accès à une heure de plus par semaine des opinions de Richard Martineau, chroniqueur vedette de TVA et du Journal de Montréal. À vous de déterminer si ça vous enchante ou si ça vous pourrit la vie.

Céline Dion a une collection de vêtements non genrés

Ah.

Destination: Laval

Olivier Robichaud La Place Bell de Laval, inaugurée en 2017, est la pièce maîtresse du nouveau centre-ville de Laval.

Surprise! Ça a l'air que Laval est devenu une destination gastronomique de choix. Le «nouveau centre-ville» y est pour quelque chose: non seulement plusieurs restaurants s'y sont installés, mais les raisons pour s'y rendre se sont multipliés avec l'ouverture de la Place Bell.

Alors, que vous y allez pour un match du club-école du Canadien ou bien pour la guitare sublime de Jack White, pourquoi ne pas profiter de la nouvelle offre culinaire qui se déploie à Laval?

Et pour 2019?

Que prévoit-on l'an prochain? Attachez vos tuques: ralentissement économique, hiver froid, d'autres chantiers, du Donald Trump à la pelletée et probablement d'autres histoires de pénis.

À suivre.