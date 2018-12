Kevin Spacey publie une vidéo bizarre alors qu'il sera accusé d'agression sexuelle

«Le plaignant a montré un énorme courage en allant de l'avant», Garabedian a écrit dans un courriel obtenu par le HuffPost américain. «Laissez les faits être présentés, les lois pertinentes appliquées et un juste verdict rendu. Étant donné le sujet criminel en cause, je n'ai pas d'autre commentaire à formuler.»

L'homme de 59 ans sera inculpé d'un chef d'attentat à la pudeur et de voies de fait dans le district de Nantucket au Massachusetts le 7 janvier, selon le Boston Globe . Il aurait attaqué le fils d'une chef d'antenne de Boston, Heather Unruh, qui était âgé de 18 ans à l'époque, en le saoulant et en le touchant dans un bar de Nantucket en juillet 2016.

Let Me Be Frank https://t.co/OzVGsX6Xbz

«Laissez-moi être franc»

Lundi après-midi, Spacey a publié un monologue vidéo intitulé «Laissez-moi être franc», dans lequel il semble répondre aux accusations en disant que ce ne sont pas tous les faits qui ont été présentés. La scène au complet est étrange: Spacey se tient debout dans une cuisine et parle directement à la caméra, et semble être dans un personnage à la House of Cards:

Vous ne croiriez pas le pire sans preuve, n'est-ce pas? Vous ne You wouldn't believe the worst without evidence, would you? Vous ne jugeriez pas rapidement sans faits, n'est-ce pas? Pas vrai? Non, pas vous, vous êtes plus intelligent que ça. De toute façon, toute cette présomption a créé une fin tellement insatisfaisante.

Il ne répond jamais directement aux accusations contre lui, mais la vidéo est la première activité sur son compte YouTube en un an, et aucune des autres vidéos des dernières années ne semble être des monologues.

La plainte criminelle est la plus récente mise à jour dans une saga d'allégation logée contre Spacey sur plusieurs décennies. Plusieurs hommes l'ont accusé de les avoir agressés sexuellement en Angleterre dans les années 1990 et la police de Londres a confirmé plus tôt cette année qu'il enquêtait sur l'acteur par rapport à six allégations différentes.

L'an dernier, Spacey a déclaré pour la première fois qu'il était gai, dans une déclaration en réponse à une autre accusation d'agression sexuelle. L'acteur Anthony Rapp avait accusé Spacey d'harcèlement sexuel en 1986 quand il avait 14 ans. Spacey était alors âgé de 26 ans.

Spacey n'a pas fait de déclaration officielle à la lumière de l'accusation publiée lundi. Dans son monologue, il quitte en semblant faire référence à son personnage de Frank Underwood de House of Cards, qui a été tué après que les allégations contre l'acteur eurent été rendues publiques.

«Vous ne m'avez jamais vu mourir, n'est-ce pas? Les conclusions peuvent être si trompeuses. Vous vous ennuyez de moi?»

Ce texte initialement publié sur le HuffPost États-Unis a été traduit de l'anglais.