Le mannequin de 45 ans et juge à l'émission américaine America's got talent a annoncé ses fiançailles à l'homme de 29 ans lundi, veille de Noël, avec une jolie publication sur les réseaux sociaux.

Kaulitz est guitariste pour la formation rock d'Allemagne Tokio Hotel. Le couple s'est formé en mars cette année et les rumeurs de fiançailles ont commencé à circuler en septembre quand Klum est apparue avec une bague ornée d'un gros diamant.

Klum avait balayé les rumeurs, mais avait complimenté son copain dans une entrevue avec People quelques jours plus tard.

«Il est la personne la plus gentille, douce, attentionnée et aimante. Je me sens si chanceuse. Je ne me rappelle pas la dernière fois où j'ai été si heureuse dans ma vie», avait-elle dit. «il est absolument merveilleux. Peut-être que c'est parce qu'il est Allemand et qu'on se comprend d'une façon différente. Mais jusqu'à présent ça va bien.»