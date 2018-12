Le papier d'emballage cadeau va-t-il au recyclage?

Le père est venu, a laissé ce que vous vouliez pour Noël, et est reparti. Tout est déballé et c'est l'heure du ménage. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ces déchets?

Par chance, RECYC-QUÉBEC a créé un aide-mémoire pour qu'on puisse s'y retrouver.

Papier d'emballage

Le papier d'emballage va-t-il au recyclage? Oui... et non. Cela dépend s'il est métallique ou non. S'il n'est pas en papier métallique, il peut donc aisément être mis au bac. Et même chose pour le papier de soie.

Choux, rubans, guirlandes, lumières

Tout comme le papier d'emballage métallisé, les choux, rubans et guirlandes ne sont pas récupérables. Doit-on tout de suite les mettre à la poubelle? Non, s'il est possible de les réutiliser. Remettez-les dans leurs boîtes pour l'an prochain. Les lumières peuvent se retrouver à l'écocentre de votre quartier si elles ne fonctionnent plus. Tannés de voir les mêmes guirlandes année après année? Pourquoi ne pas faire un échange de décorations avec des membres de la famille ou amis?

Verre à vin ou boule de Noël cassée?

Malheureusement, pas le choix de mettre à la poubelle dans ce cas-là.

Boîtes de jouets

Une fois la poupée sortie de sa boîte, cette dernière n'a plus vraiment d'utilité. Pas de problème pour le bac de recyclage, mais assurez-vous de séparer les composantes, comme le carton du plastique. D'ailleurs, avec l'arrivée des nouveaux jouets, vous constatez que les vieux ne reçoivent plus d'amour? Pensez à donner au suivant ou à un organisme de charité, sinon amenez-les à l'écocentre, mais évitez le bac de recyclage.

Passez de joyeuses Fêtes écolos!