La grippe sévit au Québec

QUÉBEC — Les urgences du Québec débordent de patients incommodés par la grippe, et le ministère de la Santé rappelle l'importance de prévenir la propagation des infections pendant le temps des Fêtes.

En cette période de rencontres et de rapprochements nombreux, le ministère souligne que tous peuvent contribuer aux mesures de prévention par des gestes simples et efficaces.

Le premier et le plus important, explique le ministère, est de se faire vacciner contre la grippe si on fait partie des groupes ciblés.

Il faut tousser ou éternuer dans le pli du coude, éviter de partager des verres et des ustensiles, et rester à la maison pour éviter les contacts sociaux quand on est malade.

Il est aussi recommandé de se laver fréquemment les mains.

Ces petits gestes concrets permettent de se protéger efficacement, de même que les personnes de son entourage, notamment celles qui sont plus fragiles et qui risquent de présenter des complications si elles sont malades.

En cas d'apparition de symptômes, les personnes en bonne santé sont invitées à demeurer à la maison, à se reposer et à bien s'hydrater, tout en surveillant l'évolution de leur condition. Les personnes à la santé fragile peuvent demander conseil auprès d'Info-Santé 811. Notons que ce service gratuit demeure en activité pendant les Fêtes, 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Il est recommandé de contacter ce service avant de se déplacer pour une consultation médicale.