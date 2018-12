Moins nombreux, les gilets jaunes se frottent encore à la police

Les manifestations des gilets jaunes, qui ont provoqué un chaos à Paris au cours des dernières semaines, ont ralenti samedi. Des affrontements ont tout de même eu lieu entre policiers et manifestants au coeur de la capitale française.

Le nombre de manifestants sur les Champs-Élysées a fortement diminué par rapport aux dernières semaines, un appel lancé pour un sixième samedi consécutif de mobilisation contre la hausse du coût de la vie et les inégalités économiques grandissantes en France n'a pas obtenu la réponse espérée en cette période des vacances de Noël.

Selon la police parisienne, seulement quelque 2000 manifestants sont descendus dans les rues de Paris, contre 4000 la semaine dernière et 10 000 la semaine précédente. Les policiers ont tout de même procédé à l'arrestation de 142 personnes, dont 19 demeuraient détenues en fin de soirée, heure locale.

Malgré un samedi somme toute tranquille, des incidents violents ont néanmoins marqué la fin de journée dans la capitale française.

La tension a monté à la tombée de la nuit lorsque les manifestants se sont rassemblés sur les Champs-Élysées et que la police est intervenue avec des gaz lacrymogènes et des canons à eau pour disperser la foule. Une vidéo circulant sur les médias sociaux montrait trois policiers à moto entourés et agressés par des manifestants.

À un certain moment, l'un des policiers a semblé pointer son arme en direction des manifestants violents. La police parisienne a indiqué à l'Associated Press que l'agent avait dégainé son arme pour dissuader les assaillants, mais qu'il n'avait pas fait feu.

Plus tôt dans la journée, un homme a perdu la vie à Perpignan, dans les Pyrénées-Orientales. La victime de 36 ans est décédée à proximité d'un barrage de gilets jaunes. L'homme circulait au volant de sa voiture qui a percuté un camion arrêté, en raison du blocage des manifestants.

La journée avait pourtant débutée dans le calme à Paris. Contrastant avec le chaos des week-ends précédents, les touristes déambulaient dans l'avenue près de l'Arc de Triomphe. Les clients étaient affluaient dans les commerces et les plus grands boulevards demeuraient ouverts à la circulation.

Peu nombreux, les manifestants semblaient désorganisés. Des groupes dispersés marchaient au hasard dans la capitale. Quelques centaines de manifestants, encerclés par les forces de l'ordre, ont marché vers l'église de la Madeleine, près du palais de l'Élysée, mais ont été stoppés dans une petite rue adjacente. Certains commerçants avaient fermé leurs portes de manière préventive.

Malgré une toile de fond plus clémente, la grogne qui est passée d'un tollé contre la hausse de la taxe sur les carburants à un large éventail de préoccupations économiques continue de faire du bruit.

Le palais de Versailles, situé en périphérie de Paris, a été fermé pour la journée après que des manifestants eurent annoncé leur intention de se rendre au célèbre château.

Toutefois, seuls quelques manifestants portant leur gilet jaune s'y sont présentés samedi. La plupart des gilets jaunes se sont rassemblés pacifiquement au pied de la basilique du Sacré-Cœur, dans le quartier de Montmartre.

Les autres principaux lieux touristiques de Paris, comme le musée du Louvre et la tour Eiffel, sont restés ouverts.

L'une des raisons qui expliquent un apaisement des tensions est liée aux concessions du président Emmanuel Macron. Celles-ci comprennent des heures supplémentaires exemptes d'impôt et un gel des prix du gaz et de l'électricité pour l'hiver. Ces mesures devraient coûter environ 10 milliards d'euros (15,5 milliards $ CAN).