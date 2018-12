Les bottes de Michelle Obama ne sont pas passées inaperçues

Épatante. En pleine tournée promotionnelle pour son livre autobiographique "Devenir", Michelle Obama ne manque pas de partager ses messages et conseils inspirants à travers toute la planète. Mais pas que. L'ancienne Première dame des États-Unis fait aussi des étincelles par ses choix vestimentaires, tous plus audacieux les uns que les autres.

Sa dernière apparition, en présence de Sarah Jessica Parker, lors d'une conférence au Barclays Center, dans l'arrondissement de Brooklyn, à New York, le prouve. Ce mercredi 19 décembre, l'auteure a fait fort, très fort, avec une paire de cuissardes aux reflets dorés, tout droit venue de la collection printemps/été 2019 de Balenciaga.

Leur aspect on ne peut plus pailleté et scintillant s'accorde à merveille avec la robe en soie jaune monochrome de Michelle Obama, issue de la même ligne de vêtements.

Ces bottes à talon, qui semblent s'enfiler comme des chaussettes, sont très originales. Elles coûtent tout de même plus de 3400 $.

Lorsqu'elle était première dame, Michelle Obama a subtilement mélangé les tenues en provenance de marques haut de gamme, mais aussi d'enseignes plus abordables. Et ce n'était pas un hasard mais une vraie démarche. "J'avais conscience que ma manière de m'habiller s'apparentait à une vraie prise de position", a-t-elle déclaré, comme le rapporte Le HuffPost américain.

Un point de vue et des propos que l'on retrouve notamment dans ses mémoires, parus au mois de novembre dernier. Elle y évoque la pression exercée sur elle pour s'habiller d'une certaine façon plutôt que d'une autre. Aussi bien parce que ses apparitions étaient scrutées, comme les femmes en font très souvent les frais, mais aussi parce qu'elle a été la première femme noire à endosser le titre de Première dame des États-Unis.

"En tant que femme noire, je savais qu'on allait me critiquer si j'étais perçue comme une flambeuse avec des marques de luxe, mais aussi si je paraissais trop désinvolte. Alors j'ai tout mélangé. Je me suis mise à assortir une jupe Michael Kors avec un tee-shirt Gap, détaille cette dernière. Je me suis décidée à porter quelque chose de chez Target un jour, et du Diane Von Furstenberg, le lendemain."

