Westend61 via Getty Images New year, new and improved sex life.

Être un peu plus coquin au lit ne veut pas dire devenir complètement dément. Selon les sexothérapeutes, il y a plusieurs manières de le devenir, et surtout, il n'est pas nécessaire d'investir dans des jouets sexuels à prix indécent ou de fréquenter les clubs d'échangistes pour passer un bon moment (sauf si l'une de ces deux choses vous titille, foncez!)

Voici sept astuces recommandées par les thérapeutes spécialisés en sexologie à essayer si vous souhaitez être plus aventureux dans la chambre à coucher cette année :

1. Allez au-delà de la binarité de genre

«La libération du genre, c'est faite pour nous tous - s'il y a quelque chose que vous vous êtes toujours empêché d'explorer ou d'exprimer, c'est le temps de commencer à penser à vous donner la permission. C'est peut-être aussi simple qu'un cours de cuisine ou de mécanique automobile, ou peut-être êtes-vous déjà prêt à explorer le sexe anal ou la fessée! Qu'est-ce que votre corps veut vraiment que les gens "comme vous" ne sont pas "censés" faire? Explorez cela, profitez de l'excitation que suscite le tabou et sachez que le futur est fluide [NDLR : en termes de genre, de sexe et même de pratiques sexuelles]»- Chris Maxwell Rose, éducateur sexuel et créateur des cours en ligne en anglais Pleasure Mechanics

2. Exploitez vos fantasmes sexuels non exprimés

«De nombreux articles vous diront de pimenter les choses en variant les poses, les scénarios. C'est logique; avec le temps, ce que nous considérons familier en termes de sexe peut devenir ennuyeux, et le sexe ennuyeux n'est pas très amusant. Avant d'ajouter de la variété à votre routine au lit, demandez-vous ce qui vous manque actuellement et ce qui pourrait rendre le tout plus excitant. Ça pourrait être d'incorporer de nouveaux jouets (il y a une raison pour laquelle l'industrie des jouets sexuels est aussi florissante), des jeux de rôle, des fessées, des mots érotiques, des mots plus vulgaires, du sexting... Ça peut aussi être de parler de ses fantasmes sexuels, d'avoir des relations sexuelles dans différents endroits (comme la voiture, la cuisine, la douche), d'essayer de nouvelles positions ou d'assister ensemble à un cours à connotation sexuelle» - Jesse Kahn, directrice et sexothérapeute du collectif Gender & Sexuality Therapy Collective à New York

3. Prenez votre temps et attendez un peu avant de jouir

«Je sais que ça ne semble pas ultra excitant comme ça, mais il y a de très bonnes raisons de suspendre temporairement l'orgasme. Cela vous oblige à faire preuve de créativité et à constater tout le plaisir que vous pouvez ressentir tout au long de votre échange, au lieu de vous concentrer uniquement sur la fin. Vous finirez probablement par faire l'amour plus longtemps dans une intimité inégalée. De plus, il peut être extrêmement excitant de voir la chose comme un interdit! »- Vanessa Marin, sexologue et créatrice de cours de sexothérapie en ligne.

4. Concentrez-vous sur votre souffle

«Tout le monde a besoin de respirer plus pendant le sexe. De toutes les techniques de pleine conscience que j'enseigne, apprendre à respirer pour se détendre et revitaliser votre corps est ce qui change la vie de plusieurs. Commencez par prendre quelques respirations profondes pendant que vous êtes excité et remarquez ce qui se passe. » - Rose

5. Apportez de l'huile chaude dans le mélange

«Il n'y a rien de plus émoustillant que la chaleur ressentie lors d'un massage à l'huile chaude, surtout lorsque vous bandez les yeux de votre partenaire pour faire grimper la température d'un cran. Une fois que l'huile est chaude, je peux bander les yeux de mon amant et faire ce que je veux pendant tout le massage. Je verse lentement de l'huile sur le corps de mon partenaire. Avoir les yeux bandés fait ressentir un effet de mystère lorsque les gouttes d'huile tombent, le partenaire ne sachant ni quand ni où la première (ou la prochaine) goutte va atterrir. La chaleur amplifie les sensations et l'excitation pendant le massage. Ce qui est incroyable de cette expérience et astuce sexuel, c'est que vous combinez la stimulation de différents sens pour créer quelque chose de nouveau - dans ce cas-ci, la température, le toucher et la vue.» - ―Kenneth Play, coach de sexe à Brooklyn, New York

6. Masturbez-vous plus souvent - et ensemble!

«Pensez à inclure votre ou vos partenaire(s) lorsque vous vous masturbez. L'auto-plaisir peut vous aider à vous reconnecter et à en apprendre davantage sur votre propre corps et sur ce que vous aimez. Cela peut aider à créer une connexion avec son propre corps et ainsi renforcer le confort. La masturbation est aussi idéale pour explorer de nouveaux jouets sexuels.

En le faisant à deux, il est possible d'augmenter la connexion avec ses partenaires en parlant ouvertement de notre plaisir personnel. La masturbation mutuelle peut être très sexy et vous apprendre comment vos partenaires aiment être touchés. En passant : tout le monde peut utiliser du lubrifiant, même en solo. Et le lubrifiant est un excellent ajout pour les parties du corps autolubrifiantes et non autolubrifiantes.» - Kahn

7. Imaginez que vous êtes célibataire et sur le point de coucher avec une nouvelle personne pour la première fois

«L'exercice ne consiste pas à coucher avec une autre personne (bien que ce soit certainement un autre moyen pour les couples de pimenter les choses!). Il s'agit de revisiter ce que vous aimez sexuellement et tout ce que vous n'aimez pas ou toute expérience sexuelle ennuyeuse développée avec le temps avec votre partenaire. De nombreux couples, en particulier ceux qui entretiennent des relations à long terme, ont tendance à tomber dans la routine. Ils trouvent quelque chose qui a bien fonctionné très tôt et continuent de le faire encore et encore.

J'ai également entendu plus d'une personne me dire qu'elles auraient aimé émettre des critiques constructives plus tôt dans leur relation, mais ne l'avoir jamais fait, car elles ne se sentaient pas encore à l'aise. Quand ils se sentent plus à l'aise de donner leur avis à leur partenaire, ils craignent qu'il ne soit trop tard et que leur partenaire s'offusque de n'avoir rien dit plus tôt.

Alors, imaginez-vous recommencer tout à neuf et réfléchissez à ce que vous voudriez qu'un nouveau partenaire sache sur la façon dont vous aimez être touché, sur le moment pendant lequel vous êtes le plus susceptible d'être excité par une partie de jambes en l'air, sur votre position préférée ou sur vos fantasmes à explorer. Et ensuite, partagez-le avec votre partenaire. »- Sarah Hunter Murray, chercheuse en sexe et auteure du livre Not Always in the Mood: The New Science of Men, Sex, and Relationships.

Ce texte initialement publié sur le HuffPost américain a été adapté de l'anglais.

VOIR AUSSI :