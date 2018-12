Horaires de Noël et du jour de l'An: ouvert ou fermé pendant le temps des Fêtes 2018?

Pour les retardataires la question se pose chaque année. Quand pourrons-nous terminer nos achats de Noël? Et l'alcool? Quelles activités seront possibles durant les Fêtes?

Voici ce qui sera ouvert et fermé durant Noël et le jour de l'An...

La majorité des centres commerciaux et des magasins seront fermés les 25 décembre et 1er janvier.

Les pharmacies ouvriront leurs portes le jour de Noël et le jour de l'An, mais des modifications aux horaires habituels sont à prévoir.

La Société des alcools du Québec

24 décembre: les succursales Sélection, Classique, Signature et dépôt sont ouvertes jusqu'à 17h. Les SAQ Express sont ouvertes jusqu'à 19h.

25 décembre: Les succursales sont fermées.

26 décembre: Les succursales ouvrent dès 13h

31 décembre: les succursales Sélection, Classique, Signature et dépôt sont ouvertes jusqu'à 17h. Les SAQ Express sont ouvertes jusqu'à 19h.

1er janvier: Les succursales sont fermées.

2 janvier: Les succursales ouvrent dès 13h.

Les bureaux de Loto-Québec à Montréal et à Québec seront fermés du 24 au 26 décembre ainsi que du 31 décembre au 2 janvier inclusivement.



Horaire des fêtes dans la ville de Montréal:

Les différents services municipaux tels que les arénas, les piscines, les centres sportifs, les bibliothèques et les maisons de la culture ont un horaire varié selon les arrondissements. Les grandes lignes des horaires des différents services municipaux sont à suivre sur le site de la Ville.

La plupart des bureaux de la Ville de Montréal, comme les bureaux d'arrondissement et les bureaux Accès-Montréal, seront fermés du 22 décembre au 2 janvier inclusivement.

Les horaires de la Société de transport de Montréal sont modifiés les 25 et 26 décembre ainsi que le 1er et le 2 janvier. Mieux vaut s'informer sur les horaires précis. Le 31 décembre, le métro sera ouvert toute la nuit. Mentionnons aussi que le transport sera gratuit pour les enfants de 6 à 11 ans accompagnés d'un adulte, du vendredi 21 décembre à 16 h au dimanche 6 janvier 2019.

Les horaires de collectes ménagères et de matières recyclables sont maintenus mais peuvent avoir des horaires modifiés. Les détails sur Info-collectes.

Tous les écocentres seront fermés du 23 décembre au 2 janvier inclusivement.

La Grande Bibliothèque sera fermée du dimanche 24 au mardi 26 décembre inclusivement ainsi que du dimanche 31 décembre 2016 au mardi 2 janvier inclusivement. Horaire et activités des Fêtes ici.

L'Insectarium, le Jardin botanique et le Planétarium Rio Tinto Alcan de Montréal seront fermés les 24 et 25 décembre.

Pointe-à-Callière, musée d'archéologie et d'histoire de Montréal, sera fermé les 25 et 1er janvier. Le musée sera ouvert de 12 h à 17 h les 24, 26 et 31 décembre de même que le 2 janvier.

Les marchés publics seront fermés les 25 et 26 décembre et les 1er et 2 janvier. Vérifiez sur le site pour l'horaire des autres journées.

La cour municipale, située au 775, rue Gosford sera fermée du 23 décembre au 2 janvier inclusivement. Les autres points de services seront fermés du 23 décembre au 26 décembre inclusivement, mais ouverts les 27 et 28 décembre. Ceux-ci fermeront ensuite du 29 décembre au 2 janvier inclusivement.

Tous les détails sont disponibles sur le site de la Ville de Montréal, selon les arrondissements.

Horaire des fêtes dans la ville de Québec:

Tous les bureaux de la Ville de Québec seront fermés du 24 décembre au 2 janvier inclusivement. Les grandes lignes des horaires des différents services municipaux, dont le 311, sont disponibles ici.

Les collectes des déchets et des matières recyclables auront lieu selon l'horaire habituel, sauf celles prévues les 25 décembre et 1er janvier qui seront reportées respectivement aux 26 et 27 décembre ainsi qu'aux 2 et 3 janvier.

La collecte des encombrants n'aura pas lieu du 22 décembre au 2 janvier.

Les écocentres seront fermés les 24, 25 et 31 décembre de même que le 1er janvier. L'horaire est disponible ici.

Les 25 décembre et 1er janvier, le stationnement dans la rue sera gratuit devant les bornes de péage (parcomètres), sauf dans la rue de la Maréchaussée, où le stationnement demeure payant en tout temps.

Plus de détails sur les stationnements et la tolérance qui sera exercée ici.

Les horaires du Réseau de transport de la Capitale (RTC) sont modifiés:

selon l'horaire du samedi + les 24, 26 et 31 décembre ainsi que le 2 janvier (sans service Couche-tard les 24 et 26 décembre et le 2 janvier). Le samedi + correspond à l'horaire du samedi en plus d'offrir des départs sur les parcours industriels;

selon l'horaire du dimanche les 25 et 30 décembre ainsi que le 1 er janvier;

janvier; selon l'horaire du samedi les 27 et 28 décembre. De plus, certains départs sur les parcours eXpress et les parcours industriels seront offerts. Des départs seront également ajoutés sur des parcours réguliers. Notez que le 27 décembre le service Couche-tard ne sera pas en service.

Le Privilège famille sera en vigueur pendant toutes les Fêtes.

sera en vigueur pendant toutes les Fêtes. Autres détails sur le site officiel...



Les comptoirs de service de la Cour municipale seront fermés du 24 décembre au 2 janvier inclusivement, à l'exception de ceux du Centre de service de Québec, situés au 285, rue de la Maréchaussée, qui seront ouverts les 27 et 28 décembre de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30.

Les bibliothèques seront fermées les 24, 25 et 31 décembre ainsi que le 1er janvier.

Les 26 décembre et 2 janvier, seules les bibliothèques suivantes seront ouvertes à compter de 13 h : Collège-des-Jésuites, Étienne-Parent, Félix-Leclerc, Gabrielle-Roy, Monique-Corriveau, Paul-Aimé-Paiement et Romain-Langlois de même que la Maison de la littérature. Les autres bibliothèques seront fermées.

Les horaires des installations récréatives peuvent varier.