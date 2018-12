Moins de rabais sur la poutine Chez Ashton, faute de personnel

Ne dépensez pas trop pour vos cadeaux de Noël si vous voulez vous permettre une poutine au retour des Fêtes. La chaîne de restauration rapide Chez Ashton vient d'annoncer qu'elle limiterait son fameux «Rabais météo» en 2019 en raison d'un manque de personnel.

Ladite promotion qui permet d'obtenir une réduction d'au moins 10% ou égal à la température quotidienne sur la poutine ne sera offerte que du 3 au 20 janvier en 2019, soit onze jours de moins que les années précédentes.

La direction de Chez Ashton justifie cette décision en expliquant que ses employés sont essoufflés par la pénurie de main-d'oeuvre qui sévit actuellement dans la région de Québec. La situation empirerait lorsque la session hivernale au collégial recommence, d'où la fin du «Rabais météo» le 20 janvier.

« C'est une décision crève-cœur: le Rabais météo est associé depuis vingt-cinq ans à la chaine et c'est un succès retentissant. Cependant, un constat important a dû être fait. Nos restaurants ne seront pas en mesure de faire vivre la promotion jusqu'à la fin janvier », explique Mylène Beaulieu, responsable des communications et du marketing pour les restaurants Chez Ashton, par voie de communiqué.

Plusieurs commerces et restaurants offrent des rabais alléchants en début d'année pour attirer la clientèle un peu moins au rendez-vous. À Montréal, les affamés plus serrés peuvent compter sur le Happening gourmand qui se déroule du 10 janvier au 3 février pour profiter de tables d'hôte à prix réduit dans plusieurs restaurants du Vieux-Port. De plus petits établissements proposent aussi des formules alléchantes, comme Chez Bouffe dans Hochelaga Maisonneuve - devenu un classique - qui offre tous les soirs des repas 2 pour 1 (par exemple, deux tartares pour le prix d'un) pendant le «Janvier des Fauchés» et le «Février des Cassés». Réservations recommandées.

