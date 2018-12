Quelques suggestions pour un temps des Fêtes en famille dans toutes les régions du Québec

En plus de la dinde, des cadeaux et des gros rassemblements, les vacances des Fêtes offrent aussi l'occasion de faire des activités en famille. La Presse canadienne vous offre ici quelques suggestions d'activités à faire à l'intérieur comme à l'extérieur, dans toutes les régions du Québec.

CAPITALE-NATIONALE

1) MARCHÉ DE NOËL ALLEMAND

Du 22 novembre au 23 décembre

Dans les jardins et à la place de l'Hôtel-de-Ville

2, rue des Jardins

Québec

http://www.noelallemandquebec.com/

Le marché de Noël allemand de Québec est de retour pour une onzième année, avec ses kiosques de bois et ses jeux de lumière. Vin épicé, saucisses et bretzels seront bien sûr à l'honneur. Et les plus jeunes pourront assister à des lectures de contes, spectacles de marionnettes et concerts de musique dans le Kindermarkt, un espace qui leur est spécialement dédié. Avis aux enfants sages: le père Noël sera sur place.

2) FESTI-LUMIÈRE

Du 20 décembre 2018 au 7 janvier 2019, tous les soirs de 18 h à 21 h (fermé les 24 et 25 décembre 2018)

Aquarium de Québec

1675, avenue des Hôtels

Québec

https://www.sepaq.com/ct/paq/

Pendant l'hiver, l'Aquarium de Québec se pare de 500 000 lumières. Un parcours extérieur jalonné d'arbres et de structures en forme d'animaux scintille de mille feux. Glissades, jeux gonflables et foyers extérieurs participeront également à l'émerveillement.

3) DRÔLE DE MARIONNETTE

Du 26 au 30 décembre et du 2 au 6 janvier

Musée national des beaux-arts du Québec

179 Grande Allée Ouest

Québec

https://www.mnbaq.org/activite/drole-de-marionnette-712

Les enfants sont invités à s'inspirer des personnages célèbres ou des inconnus au caractère singulier présentés dans la salle des collections du Musée national des beaux-arts du Québec pour réaliser eux-mêmes leur propre marionnette à main.

____________________________________________________________________________

CANTONS-DE-L'EST

1) ORFORD EXPRESS

Jusqu'au 23 décembre

http://www.orfordexpress.com/

Achetez votre billet et montez à bord du train de Noël de l'Orford Express pour un voyage de deux heures en train à travers monts et vallées. Chocolat chaud, surprises gourmandes et rencontre avec le père Noël sont au menu! Des départs sont prévus de Magog et de Bromont.

2) UN ZOO L'HIVER

1050 Boulevard David-Bouchard N,

Granby

https://zoodegranby.com/fr/

L'été n'est pas la seule période où il est possible de découvrir les animaux exotiques du Zoo de Granby. Le jardin zoologique est en effet ouvert l'hiver et propose plus de 90 pour cent des animaux — dont les tigres de l'Amour, les léopards des neiges, les macaques japonais et les wallabies — à 50 pour cent du prix de l'été. Histoire de se réchauffer en cours de visite, tous les pavillons sont accessibles en hiver.

3) CHASSE AUX LUTINS AU CENTRE-VILLE DE SHERBROOKE

Jusqu'au 10 janvier

785, rue King Ouest,

Sherbrooke

http://www.destinationsherbrooke.com/fr/visiteurs/evenements/la-chasse-aux-lutins

Le père Noël a besoin de l'aide des tout-petits pour retrouver neuf lutins qui se sont perdus dans les murales du centre-ville de Sherbrooke. Les indices pour résoudre les énigmes se trouvent dans un dépliant disponible au bureau d'information touristique. Retrouvez les lutins sur un parcours de deux kilomètres et découvrez le mot mystère, ce qui vous permettra d'être admissible pour remporter de nombreux prix de participation.

____________________________________________________________________________

CHAUDIÈRE-APPALACHES

1) LA MAGIE FÉERIQUE DE NOËL AVEC FRIMA AU WOODOOLIPARC

295, rue Drouin

Scott

https://www.woodooliparc.com/attractions/frima/

Dans la forêt de Frima, les rêves deviennent réalité, les enfants sont rois et les adultes retrouvent leur coeur d'enfant. Allez saluer le père Noël à son bureau et la mère Noël à ses fourneaux! Village de lutins, glissades, labyrinthe et atelier de fabrication de jouets vous attendent.

2) SAINT-PROSPER EN LUMIÈRES

http://www.saint-prosper.com/pages/saint-prosper-en-lumieres

La municipalité de Saint-Prosper s'illumine pendant le temps des Fêtes et les visiteurs sont invités à admirer ce décor féerique. Une randonnée animée en carriole, accompagnée de musique traditionnelle, est proposée sur réservation et il est également possible de se procurer une carte des maisons les plus décorées.

3) UN NOËL VICTORIEN

Jusqu'au 6 janvier

Maison Alphonse-Desjardins

6, rue du Mont-Marie

Lévis

https://www.desjardins.com/a-propos/desjardins/qui-nous-sommes/notre-histoire-musee/index.jsp

Pour célébrer les Fêtes, la Maison Alphonse-Desjardins honore les traditions victoriennes. On y apprendra notamment d'où viennent les coutumes de l'arbre de Noël et des cartes de souhaits ou quels sont les plats les plus cuisinés en ce temps de festivités. Les enfants pourront repartir avec une décoration pour le sapin qu'ils auront eux-mêmes confectionnée et tous les visiteurs pourront goûter au plum-pudding les samedis et dimanches.

____________________________________________________________________________

LAURENTIDES

1) VILLAGE DU PÈRE NOËL

987 rue Morin,

Val-David

http://noel.qc.ca/

Un incontournable du temps des Fêtes! Le père Noël vous attend dans le Royaume des glaces et ses lutins vous promettent plus d'un tour dans leur maison farfelue! Une multitude d'activités attendent les 2 à 8 ans dans ce parc thématique, dont un parcours d'hébertisme, des glissades, des trottinettes des neiges et des tyroliennes.

2) NOËL À TREMBLANT

1000, chemin des Voyageurs

Mont-Tremblant

https://www.laurentides.com/fr/activites/celebrations-du-temps-des-fetes-tremblant

Tremblant plonge dans l'esprit des Fêtes en proposant différentes activités tout au long des vacances. La mascotte Toufou et des amuseurs publics animeront le village piétonnier. Les visiteurs pourront se réchauffer près de l'un des feux de foyer. Du 23 au 25 décembre, on proposera l'activité «Magie de Noël», alors que la Famille Grelot sera de retour à Tremblant afin de célébrer Noël en grand. De la grande visite est également attendue le 24 décembre en après-midi! On prévoit également des Journées bûcherons (22, 29 décembre, 3 janvier), des Journées des légendes (26, 30 décembre, 4 janvier), l'Hiver des années 1980 (27 décembre, 1er janvier) et la Féerie hivernale (28 décembre, 2 janvier).

3) GLISSADES DES PAYS-D'EN-HAUT

440, chemin Avila,

Piedmont

http://glissade.ca/

Des remontées mécaniques vous permettent de gravir le versant tubes, le versant rafting et tornade et le versant bobsleigh. Des dizaines de pistes, pour tous les niveaux, promettent de vous faire vivre des sensations fortes. Pour les plus jeunes, 12 minipistes sont aménagées dans le parc du Yéti.

____________________________________________________________________________

MAURICIE

1) LES PETITS POISSONS DES CHENAUX

La saison de pêche débutera le 26 décembre prochain.

8, rue Marcotte

Ste-Anne-de-la-Pérade

https://lespetitspoissons.ca/

Réservez votre cabane, sortez vos appâts et préparez-vous à pêcher des petits poissons des chenaux. Les enfants croiront à une pêche miraculeuse! Une activité qui plaira autant aux plus jeunes qu'aux pêcheurs aguerris.

2) LA FÉERIE DE NOËL À SAINT-ÉLIE-DE-CAXTON

http://tourisme.st-elie-de-caxton.ca/feerie-de-noel

Plongez dans l'univers du conteur Fred Pellerin avec une visite des Fêtes à Saint-Élie-de-Caxton. La municipalité propose des balades nocturnes en carriole dans les rues du village illuminé et décoré, au rythme des contes traditionnels. Une série de spectacles de musique «trad» sont également à l'horaire, de même qu'une exposition de jouets anciens au Garage de la culture.

3) UN LABYRINTHE DE SENTIERS GLACÉS AU DOMAINE DE LA FORÊT PERDUE

1180, rang St-Félix

Notre-Dame-du-Mont-Carmel

https://www.domaineenchanteur.com/

Joues roses et poumons purifiés sont assurés après avoir passé un après-midi à sillonner ce labyrinthe de sentiers glacés en forêt. Douze kilomètres de glace serpentent la forêt de pins. Des traîneaux sont disponibles pour reposer les petites jambes fatiguées.

____________________________________________________________________________

BAS-SAINT-LAURENT

1) GÉOCACHING AU BIC

Parc national du Bic

3382, route 132 Ouest

Rimouski

www.geocaching.com

https://www.sepaq.com/pq/bic/

Le «géocaching» permettra à toute la famille de partir à la découverte des caches laissées par d'autres joueurs au fil d'un circuit de 10 kilomètres accessible en été comme en hiver. Levez les yeux de temps à autre, vous apercevrez peut-être quelques cerfs de Virginie!

2) LA FORÊT DE MAÎTRE CORBEAU

Domaine Valga

300 Chemin des Écorchis,

St-Gabriel-de-Rimouski,

http://www.domainevalga.com/foret-de-maitre-corbeau

Pour digérer la dinde de Noël, quoi de mieux que de faire un peu d'exercice physique! Cinq parcours aériens, de niveau débutant à avancé, composent la Forêt de Maître Corbeau. Des cordes de Tarzan, des passerelles, des filets, des tyroliennes et 94 ponts suspendus parsèment cette forêt centenaire.

3) PARC BEAUSÉJOUR

400, boulevard de la Rivière

Rimouski

http://www.ville.rimouski.qc.ca/fr/citoyens/nav/sports/equipements/parcs.html

Vous avez un trop-plein d'énergie à dépenser? Chaussez vos patins, vos skis de fond ou vos raquettes pour profiter des multiples activités hivernales organisées au parc Beauséjour le long de la rivière Rimouski. Une remontée mécanique vous permet également de dévaler la pente à toute vitesse sur des chambres à air.

____________________________________________________________________________

OUTAOUAIS

1) FESTIVAL DES JEUX

27-30 décembre

Complexe Branchaud-Brière

499, boulevard Labrosse,

Gatineau

https://festivaldesjeux.ca/

Il pleut entre Noël et le jour de l'An? Mettez le cap sur le Festival des jeux. Sur une superficie de 67 000 pieds carrés, vous pourrez vous délier les jambes en faisant du trampoline, en jouant au soccer ou au baseball ou en sautant dans des jeux gonflables. Un atelier d'initiation au patinage artistique est également prévu.

2) LE PARC OMÉGA SOUS LA NEIGE

399 Route 323 Nord,

Montebello

http://parcomega.ca/

L'hiver est une magnifique saison pour visiter les wapitis, orignaux, sangliers et loups qui vivent dans le parc Oméga. Après avoir fait le parcours en voiture, sortez vos raquettes pour aller rejoindre les cerfs de Virginie. Un poste de traite de la Nouvelle-France et des tipis amérindiens peuvent également être visités.

3) DU PLAISIR AU MUSÉE CANADIEN DES ENFANTS

100, rue Laurier

Gatineau

https://www.museedelhistoire.ca/visiter/musee-des-enfants/#tabs

Le Musée canadien des enfants propose pendant le temps des Fêtes différentes activités pour les plus petits. Jusqu'au 23 décembre, des lutins se cachent dans le musée et les petits sont invités à les repérer et à peut-être gagner une surprise. Jusqu'au 24 décembre, ainsi que le 26 décembre, les enfants pourront fabriquer des décorations en utilisant des papiers à motifs et des techniques anciennes. Enfin, jusqu'au 6 janvier, ils pourront se déguiser en chevalier, en reine, en roi ou en roturier et construire des châteaux, des ponts et des remparts du Moyen-Âge à l'aide de gros blocs en mousse.

____________________________________________________________________________

SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN

1) DÉCOUVRIR LE ZOO SAUVAGE

Dès le 26 décembre

2230, boulevard du Jardin

Saint-Félicien

https://zoosauvage.org/

Le Zoo sauvage de Saint-Félicien lancera sa saison hivernale le 26 décembre prochain. La partie pédestre du Zoo y sera accessible. Elle se divise en six différents secteurs et comporte une sorte d'intégration à la biodiversité boréale. Il est également possible de monter à bord d'un train grillagé pour découvrir le Parc des sentiers de la nature.

2) PLAISIRS D'HIVER

Parc national des Monts-Valin

360, rang Saint-Louis

Saint-Fulgence

https://www.sepaq.com/pq/mva/

Il y en a pour tous les goûts et pour tous les amateurs de sports d'hiver au parc national des Monts-Valin. L'hiver, l'enneigement permet notamment de s'adonner à la raquette, au ski nordique ou à la randonnée. Une navette peut de plus transporter les visiteurs au pied de la vallée des Fantômes, où ils pourront emprunter un sentier de niveau intermédiaire de 3 km avec un dénivelé de 320 m, menant au sommet du pic Dubuc, point culminant de la région à 984 m.

3) PORTÉS PAR LE VENT

Progression Kite

127, Chemin 1

Metabetchouan

http://www.progressionkite.com/snowkite

Pour les plus téméraires, Progression Kite propose des forfaits d'initiation au «snow kite». Sur vos skis ou votre planche à neige, vous pourrez vous laisser emporter par le vent, tiré par un cerf-volant. Les enfants doivent être âgés d'au moins 12 ans.

____________________________________________________________________________

LANAUDIÈRE

1) JOURNÉE DE DÉTENTE

2, Chemin Natur'Eau

Mandeville

http://www.natureau.com/activites/

Noël peut parfois être une fête stressante pour toute la famille. Pour un peu de détente, le Spa Natur'Eau organise une journée parents-enfants le 27 décembre, de 10 h à 18 h. Les installations seront alors mises en place pour que petits et grands puissent profiter de la journée, qui inclura un court massage, l'accès aux bains nordiques et une collation.

2) GLISSER À 100 KM/H

2650 Route Louis-Cyr (Route 131 Nord)

St-Jean-de-Matha

https://www.glissadesurtube.com/

Les Super Glissades à Saint-Jean-de-Matha se targuent d'être les plus rapides du Québec avec des descentes dépassant les 100 kilomètres par heure. Un versant famille propose des pistes plus conviviales. Le centre est également éclairé en soirée.

3) ÉQUITATION DANS LA NEIGE

Domaine Sam Calm

6125, chemin Vincent-Massey,

Rawdon

http://www.samcalm.com/

Lorsque les arbres sont chargés de neige, les balades à cheval prennent une toute autre dimension. Le domaine Sam Calm à Rawdon offre des forfaits d'équitation même en hiver. Habillez-vous chaudement et partez au trot dans la forêt.

____________________________________________________________________________

LAVAL

1) UNE NUIT AU MUSÉE

Cosmodôme

2150 autoroute des Laurentides,

Laval

http://www.cosmodome.org/

Parents et enfants sont invités à participer à un camp d'entraînement d'astronaute au Cosmodôme les 28 et 29 décembre. Vous ferez l'essai de simulateurs qui vous permettront de vous familiariser avec la désorientation spatiale ou encore avec la sensation de marcher sur la Lune! Le soir venu, dormez dans des modules semblables à ceux de la Station spatiale internationale. Avant de revenir sur Terre, vous vivrez une simulation de la mission de la navette spatiale Endeavour.

2) JONGLERIE ET ESPIÈGLERIES

vendredi 28 décembre 2018, de 14 h à 15 h samedi 29 décembre 2018, de 14 h à 15 h

Maison des arts de Laval

1395, boulevard de la Concorde Ouest

Laval

https://www.laval.ca/Pages/Fr/Calendrier/mda-grandes-sorties-jeune-public-espieglerie-samedi-jamie-adkins.aspx

Le jongleur, acrobate et clown Jamie Adkins offre son spectacle «Espièglerie», fruit d'une première collaboration avec la compositrice Julie Houle. Grâce à une maîtrise parfaite de son instrument, le tuba, la musicienne crée une ambiance où la complicité et le jeu sont à l'avant-plan, pendant que Jamie Adkins démontre ses talents en arts du cirque, acrobaties et comédie physique.

3) DU SURF... MÊME EN HIVER

Centropolis

2005 boulevard Daniel-Johnson,

Laval

http://maevasurf.com/

Vous rêvez de vous évader sur une plage dans le sud? Essayez plutôt le Maeva Surf... ça vous coûtera moins cher et vous pourrez vous initier au surf. Des instructeurs vous aideront à dompter les vagues qui défilent en permanence dans ce centre intérieur. Près de 95 pour cent des nouveaux surfeurs réussissent à se tenir debout sur leur planche dès leur première visite!

____________________________________________________________________________

CENTRE-DU-QUÉBEC

1) LE VILLAGE ILLUMINÉ

Village québécois d'antan

1425, rue Montplaisir

Drummondville

http://villagequebecois.com/

Plus de 25 000 lumières illuminent, pendant le temps des Fêtes, le Village québécois d'antan. Une quarantaine d'activités sont organisées pour faire revivre aux visiteurs les coutumes de Noël d'autrefois. Rigodons, tours de carriole, contes et légendes, beignets à l'ancienne, parties de hockey en plein air, glissade géante... il y en a pour tous les goûts!

2) DU SKI-RAQUETTE

Parc régional de la rivière Gentilly

1000 Route des Flamants,

Sainte-Marie-de-Blandford

http://rivieregentilly.com/

Le ski-raquette vous intrigue? Il est possible d'en louer au parc régional de la rivière Gentilly. Cet hybride entre la raquette et le ski procure à la fois une sensation de randonnée et de glisse. La raquette traditionnelle et le vélo de montagne de type «fat bike» sont également au menu.

3) PATINER EN FORÊT

Érable rouge

3324, route 161

Saint-Valère (Québec)

G0P 1M0

http://erablerouge.com/activitees/

Ceux qui aiment la saison froide ou qui souhaitent apprendre à l'aimer sont invités à découvrir l'Érable rouge, qui offre le patinage en forêt sur son sentier de glace composé de plusieurs boucles totalisant 5 km. Une mini-ferme permet également aux enfants de découvrir différents animaux, dont un cheval, des lapins et des poules.

____________________________________________________________________________

MONTRÉAL

1) VITRINES MÉCANIQUES

Jusqu'au 6 janvier

Musée McCord

690, rue Sherbrooke Ouest,

Montréal

http://www.musee-mccord.qc.ca/fr/activites-temps-fetes/

Chaque saison des Fêtes depuis 1947, les vitrines mécaniques en devanture de La Maison Ogilvy font le bonheur des passants. Le musée McCord y consacre l'exposition «Univers enchanté» afin de permettre aux visiteurs de les découvrir. L'établissement propose par ailleurs une foule d'activités destinées aux petits comme aux grands durant toute la saison des Fêtes.

2) FABRIQUER SON PAIN

Les 22 et 23 et du 26 au 30 décembre, ainsi que du 2 au 6 janvier

Château Ramezay

280, rue Notre-Dame Est

Montréal

https://www.chateauramezay.qc.ca/fr/activites-et-education/activites-et-animation/#tab1

Parmi les activités et expositions des Fêtes offertes par le Château Ramezay, on note celle où les familles sont invitées à assister à un atelier de fabrication de pain. Les guides costumés montreront aux enfants à confectionner le beurre et le pain à la façon du 18e siècle.

3) AURA À LA BASILIQUE NOTRE-DAME

Basilique Notre-Dame de Montréal

110, rue Notre-Dame Ouest,

Montréal

www.aurabasiliquemontreal.com/

Le temps des Fêtes se prête magnifiquement bien à la redécouverte de notre patrimoine religieux. Le spectacle «Aura» à la basilique Notre-Dame offre une expérience immersive mise en scène par l'agence Moment Factory. Jeux de lumière et musique orchestrale se mettent au service des oeuvres de la basilique pour les dévoiler sous un jour nouveau.

____________________________________________________________________________

GASPÉSIE

1) TOUCHER LES ÉTOILES

Géoparc de Percé

180, route 132 ouest,

Percé

geoparcdeperce.com/

Au Géoparc de Percé, on peut toucher les étoiles de nuit comme de jour! Une fois la nuit tombée, sortez vos raquettes et levez vos yeux vers le ciel en arpentant un sentier illuminé d'un kilomètre en forêt. Pendant la journée, grimpez jusqu'au plafond étoilé dans la salle de jeux du Géoparc, une structure unique en son genre composée de filets de cirque provenant d'Allemagne.

2) L'UNIVERS DE LA BOLDUC

Musée de la Gaspésie

80 boulevard Gaspé

Gaspé

https://museedelagaspesie.ca/

Le Musée de la Gaspésie propose de découvrir une des plus célèbres Gaspésiennes, La Bolduc. L'exposition permet de voir des photographies et des objets inédits de celle qui a enregistré près de 100 chansons et vendu des milliers de disques.

3) DU CAMPING... EN HIVER

Parc national de la Gaspésie

1981, Route du Parc

Sainte-Anne-des-Monts

https://www.sepaq.com/pq/gas/

Du camping en hiver? Pourquoi pas! Sept refuges, situés à l'entrée du camping du Mont-Albert dans le Parc national de la Gaspésie, sont ouverts pendant la saison froide. Paysages à couper le souffle, randonnées en raquettes mémorables et observation de caribous en prime!

____________________________________________________________________________

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

1) FESTIVITAS

21 décembre à 19h

22-23 décembre à 14h

27-28 décembre à 19h

29-30 décembre à 14h

74, avenue du Chemin de Fer Est

La Sarre

http://www.latroupeacoeurouvert.com/fr/index.cfm

La troupe À coeur ouvert propose cette année un grand spectacle musical du Temps des Fêtes, qui fait un survol du début de la colonisation en Abitibi-Témiscamingue jusqu'à nos jours. Le spectacle «Festivitas» met en scène plus de 50 comédiens sur scène, qui racontent et chantent l'histoire des Noëls et des Jours de l'An.

2) SPECTACLE SON ET LUMIÈRE

Jusqu'au 6 janvier

210 chemin de la Baie

La Motte

www.facebook.com/SonEtLumiereCCYMLaMotte

Une fois la nuit tombée et après vous être bien emmitouflés, laissez-vous porter par la magie de Noël avec un spectacle son et lumière haut en couleurs! Quelque 23 000 ampoules scintilleront au son de la musique dans ce spectacle spécialement conçu pour le temps des Fêtes.

3) GLISSADE SUR TUBE EN FORÊT

La Bannik

862, chemin du Vieux-Fort

Duhamel-Ouest

www.bannik.ca

Dévaler la colline sur une chambre à air prend des airs majestueux à La Bannik. Les pentes serpentent la forêt à travers les arbres enneigés et vous permettent d'apercevoir au loin le lac Témiscamingue. Des randonnées en raquettes et en motoneige sont également offertes sur le site.

____________________________________________________________________________

MONTÉRÉGIE

1) UN VOL DE MONTGOLFIÈRE EN HIVER

Balad'Air

566, rang de la Montagne

Mont-Saint-Grégoire

http://www.baladair.ca/

La Magie de l'air

576, chemin des Patriotes

Saint-Mathias-sur-Richelieu

http://www.lamagiedelair.com/

Tuques et mitaines sont de mise pour se lancer dans un vol en montgolfière... en plein hiver! Balad'Air et La Magie de l'air proposent d'emmener petits et grands découvrir les splendeurs de l'hiver en altitude!

2) NOËL FERROVIAIRE

Jusqu'au 6 janvier

EXPORAIL, LE MUSÉE FERROVIAIRE CANADIEN

110, rue Saint-Pierre

Saint-Constant

https://www.exporail.org/activites/noel-ferroviaire/

La magie de Noël s'est emparée du musée ferroviaire de Saint-Constant, qui a été décoré pour l'occasion. Le père Noël lui-même ira y faire quelques tours avant Noël. Les familles pourront aussi monter à bord du train de Noël, faire des activités de bricolage et de décoration de biscuits et partir à la recherche de bas de Noël cachés.

3) ORIENTATION EN FORÊT

Parc régional St-Bernard

219 Rang Saint André

Saint-Bernard-de-Lacolle

http://www.parcregionalst-bernard.com

Vous enfants n'ont jamais tenu une boussole ou une carte topographique entre les mains? Mettez-les au défi de s'orienter en forêt au Parc régional St-Bernard. Le parc possède 35 parcours allant des niveaux débutant à intermédiaire.

____________________________________________________________________________

CÔTE-NORD

1) PÊCHE BLANCHE AU SOLEIL

Centre de vacances Ferme 5 Étoiles

465, Route 172 Nord

Sacré-Coeur

http://www.ferme5etoiles.com

Pour bien profiter du soleil hivernal, installez-vous sur l'étang glacé, sortez votre canne à pêche et demandez au guide de vous percer un trou dans la glace. Si vous êtes chanceux, une truite viendra taquiner votre hameçon! Une panoplie d'autres activités sont organisées à la Ferme 5 étoiles, dont une rencontre avec des loups, du traîneau à chiens, de la motoneige et de la raquette.

2) BOL D'AIR FRAIS

Base de plein air Les Goélands

816, Route 138

Port-Cartier

http://www.baselesgoelands.com/

La base de plein air Les Goléands offre une kyrielle d'activités hivernales pour faire le plein d'air frais. Des sentiers de raquettes, de ski de fond et de motoneige sont aménagés. La glissade sur tubes est également à l'honneur.

3) S'INITIER AUX SPORTS DE GLISSE

Station récréotouristique Gallix

600, Chemin de Club de ski Gallix

Sept-îles

http://skigallix.com/

Ski, planche, raquettes, glissades... Il y en a pour tous les goûts et pour tous les types d'amateurs de plein air de la région de Sept-Îles. La Station récréotouristique Gallix propose une école de glisse où son équipe de moniteurs pourra initier tous les débutants aux joies des sports hivernaux.