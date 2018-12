L'époque où toutes les vedettes masculines ne portaient que la tenue de pingouin noire et blanche sur les tapis rouges est bel et bien révolue. De plus en plus d'hommes prennent des risques et ça paie. De Noah Centineo à Pierre Lapointe en passant par Antoine Bertrand, voici les messieurs dont le style nous a captivés en 2018.

Antoine Desrochers

On adore l'audace dans le look ultra urbain du jeune acteur québécois Antoine Desrochers.

Antoine Bertrand

La star de Boomerang se démarque toujours sur le tapis rouge. Il opte pour des costumes à la fois chics et originaux. On aime!

Alex Nevsky

La couleur va à merveille au chanteur populaire. On en veut plus en 2019!

Corneille

Le chanteur est l'une des vedettes québécoises qui a le plus de classe. Ses costumes bien taillés - souvent signés Tiger of Sweden - font toujours leur effet sur le tapis rouge.

Pierre Lapointe

Le chanteur est toujours un pas en avant de tout le monde en matière de mode. Il n'a pas fait exception en 2018.

Et à Hollywood :

Noah Centineo

Le look de la nouvelle coqueluche des ados et star du film Netflix To All the Boys I've Loved Before est aussi irrésistible que lui.

Pharrell

Pharrell a prouvé en 2018 qu'il trônait encore au sommet des célébrités masculines les plus stylées. Il a définitivement mérité sa réputation. Rares sont ceux qui sont élégants dans un costume-short.

Le Fab Five de Queer Eye

Ils sont tous à couper le souffle niveau stylistique. Leurs looks sont originaux, parfois un peu tape-à-l'oeil (mais on aime!) et s'inscrivent toujours dans les tendances actuelles. L'ex-Montréalais, Antoni Porowski, (le deuxième à partir de la droite sur la photo), reste notre préféré. Pas vous?

Donald Glover

L'acteur et chanteur Donald Glover nous a montré non seulement qu'il avait beaucoup de talent cette année, mais aussi du style comme personne.

Idris Elba

Idris Elba porte plusieurs chapeaux : acteur, DJ, homme le plus sexy de 2018 et carte de mode. La star de Luther sait non seulement comment porter le costume - en particulier les trois-pièces - mais il maîtrise le look décontracté-cool à la perfection aussi.

Odell Beckham Jr.

Le joueur de football est certainement l'athlète le plus stylé du moment. De loin.

Chadwick Boseman

Chadwick Boseman a dominé au niveau stylistique. Du tapis rouge de la première du film Panthère noire dans lequel il interprète le rôle principalà celui du Met Gala, Boseman nous a montré que prendre des risques en mode était gagnant.

