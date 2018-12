Facebook: que faire si vous avez cliqué sur ces dessins «Amazonaws»

Vous avez peut-être vu des dessins humoristiques sur votre fil d'actualités Facebook ces derniers jours, titrés de cette manière: "À quoi ressemble la vie avant et après vos 30 ans", "À quoi ressemble la vie avant et après le mariage" ou encore "Hommes et femmes, nous sommes tellement différents".

Attention! Il s'agit en réalité d'un hameçonnage (phishing) qui sévit en ce moment sur le réseau social, ou une manière de collecter vos données personnelles à votre insu.

Ces dessins sont tous présentés selon le même schéma: deux images, dont l'une est cachée et donne envie de cliquer dessus. Elles renvoient à chaque fois vers une adresse similaire: S3.AMAZONAWS.COM, un service de stockage en ligne et d'hébergement de site web d'Amazon.

Le HuffPost Facebook

Si vous avez cliqué sur l'un de ces liens contaminés, une boîte de dialogue s'ouvre alors et vous demande si vous avez plus de 16 ans. En cliquant sur "oui", vous donnez accès à vos paramètres de publication Facebook. C'est-à-dire que désormais, votre compte peut potentiellement publier des contenus que vous ne contrôlez pas et répandre des virus parmi vos contacts, explique Le Figaro.

Si vous avez effectué tout cela, il n'est pourtant pas trop tard.

Il vous faut tout d'abord changer au plus vite votre mot de passe de connexion à Facebook.

Ensuite, il faut vous rendre dans vos paramètres puis cliquez sur la rubrique "Apps et sites web". Sur cette page, vous devrez supprimer tous les services et applications connectés à votre compte qui vous paraissent suspects, indique BFMTV.

Il est aussi préférable de supprimer la publication du hameçonnage sur votre fil d'actualités si vous la voyez encore.

Par ailleurs, il est conseillé de vérifier qu'aucun logiciel malveillant n'a été installé sur votre ordinateur. Pour cela, vérifiez si une extension suspecte figure dans les paramètres de votre navigateur.

Enfin, sur votre smartphone, vérifiez qu'aucune application suspecte n'a été installée à votre insu, conseille Le Parisien.

En début de soirée ce jeudi 20 décembre, le ministère de l'Intérieur français a même diffusé une publication Facebook de mise en garde.

Ce texte a été publié originalement dans le HuffPost France.