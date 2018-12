2018 a été un bon cru pour la scène gastronomique montréalaise. Plusieurs bonnes adresses se sont ajoutées au paysage culinaire, d'autres - dont certaines parmi nos préférées - ont fermé leurs portes. On profite de cette fin d'année pour revoir le meilleur.

Monarque

Après cinq années, le Monarque est finalement sorti de son cocon et il est majestueux. L'attente en valait la peine! Grand (175 places sur deux étages et même deux cuisines), chic, moderne, ouvert sur la cuisine, il a vraiment tout pour plaire.

On y trouve deux sections, une brasserie et une salle à manger, et deux menus différents. Dans le premier: des tartares, poulet de Cornouaille, tête de brocoli grillé et steak-frites présentés de façon plutôt minimaliste, quasi brouillonne, mais tous bien exécutés. De l'autre côté, on suggère un menu quatre services, une entrée, deux plats et un dessert. C'est là que la magie opère: Burrata ontarienne, flétan dans un bouillon tom yum, ris de veau moyen-orientaux, lapin à l'espagnol avec sa pancetta et jus de paella. Un délice sur toute la ligne, doublé d'un service impeccable.

On y retourne en 2019 assurément.

406, rue Saint-Jacques, Montréal

Pastel

Pastel, le nouveau projet du duo derrière Le Fantôme et l'ultra instagrammable Ssense café, n'a rien de pâlot. Installé dans un local patrimonial couvert de briques auxquelles ont a ajouté quelques touches de craie, le restaurant raffiné aux hauts plafonds est envahi de lumière naturelle et est complètement ouvert sur les fourneaux, permettant aux clients de zieuter l'évolution de leurs commandes.

En cuisine, justement, on propose des plats ultra créatifs, complexes et intellectuels mettant de l'avant les produits d'ici. Ce qui déstabilise le plus: la minutie autant dans les saveurs que la présentation. Pour en profiter au maximum, on opte pour l'«expérience gastronomique» à 110$ incluant neuf services. Lors de notre visite, on est tombé sous le charme de la magnifique et savoureuse mosaïque de betterave, poire asiatique et noisettes grillées servie sur un mince carré de crème de foie gras décorée de feuilles de menthe et de pétales de fleurs. Belle balance entre sucre et acidité! La salade de homard servie sur riz koshihikari bronzé à la torche avec kombu blanc était également sublime!

On y va autant le midi qu'en soirée, en y ayant toujours droit à un service des plus attentionnés.

124, Rue McGill, Montréal

Le Petit Mousso

Mousse de foie, sureaux fermentés, noyer noir.

Le restaurant Mousso, nommé resto québécois de l'année en 2018 à la soirée des Lauriers de la gastronomie, a déménagé et laissé son ancien local à son petit frère: Le Petit Mousso. On y sert un menu à la carte un peu plus modeste, mais non moins gastronomique à prix plus doux.

Les assiettes sont créatives, minimalistes, souvent très techniques, très intellectuelles, mais toujours étonnantes. C'est un spectacle à chaque fois!

1023 Ontario, Montréal

Hélicoptère

Le restaurant de l'ancienne équipe du Bouillon Bilk (parmi nos tables favorites à Montréal) et Cadet formée de David Ollu, Mélodie Perez-Mousseau et Youri Bussières-Fournel était attendu. Hélicoptère a officiellement atterri en douce dans Hochelaga-Maisonneuve le 4 juillet dernier.

L'ambiance est bonne, la carte des vins exquise et recherchée, les plats savoureux et soigneusement présentés.

On ne manque pas non plus de passer chez son petit frère, le café Hélico, la porte d'à côté.

4255 Ontario Est, Montréal

Elena

L'équipe du fameux restaurant italien Nora Gray pensait à Elena depuis l'ouverture de leur première adresse en 2011, mais ce n'est que sept ans plus tard, en février 2018, qu'elle a vu le jour. Et ça n'a pas pris de temps avant qu'elle se remplisse.

Les spécialités de la maison: les pastas (fraîches et maisons, bien sûr) et la pizza! Les linguinis aux moules, 'nduja, fenouil et ail des bois sont à la fois surprenants et réconfortants. Côté pizza, des recettes originales qu'on dit divines, mais on préfère toujours commander la traditionnelle Margherita, nous permettant d'apprécier comme il se doit la pâte craquante faite de levain naturel.

La chef Emma Cardarelli qui revoit les classiques italiens avec des produits d'ici sert aussi des viandes à partager et des salades. On accompagne le tout de vins nature; des bulles, du rouge, du orange, du rosé... principalement importés d'Italie.

5090 rue Notre-Dame Ouest, Montréal

Mon Lapin

Une carte des vins exemplaire orientée sur le nature, un décor chaleureux, un excellent service et des plats gastronomiques et délicats mettant en valeur les produits du terroir québécois.

Côté cuisine, où l'on retrouve Marc-Olivier Frappier, on nous dit que les pâtes carbonara à l'anguille fumée de Kamouraska ou encore les têtes de violon frites avec sa mayonnaise à la livèche originale sont divines.

Ce n'est pas pour rien que le restaurant de 30 places est (presque) toujours bondé, et ce, même s'il ne prend pas les réservations.

150 Rue Saint-Zotique Est, Montréal

Pastel Rita

Ouvert depuis le 7 janvier 2018, le café a conquis les Instagrammeurs. Mais pas que. Déjà, on aimait leur sympathique invitation: «Venez chiller ou changer le monde, ou les deux!», mais on a été séduit par le local lumineux et coloré ainsi que la philosophie des propriétaires. Chez Pastel Rita, on mise sur le commerce local. Tout ce qu'ils servent vient d'ici. Viennoiseries, grignotines, café (torréfacteurs Pilot) et même la vaisselle.

Ah, et pour le 5à7 ou pour les buveurs du midi, il y a une chouette sélection de vins natures et bio.

5761, boulevard Saint-Laurent, Montréal

Chef's Table

Lorsqu'on voit le nom du restaurant la première fois, on a automatiquement de grandes attentes. Mais, rassurez-vous, elles sont comblées. Du service et du choix de vins de l'ultra sympathique sommelière Isabelle Doucet (un nouveau visage!) aux plats savoureux biens équilibrés et créatifs aux textures variées de la chef Marie-Anne Bédard (Le Speakeasy), tout est impeccable.

365 Place d'Youville, Montréal

SSENSE Café

Définitivement l'un des plus beaux cafés – même endroit tout court – de Montréal, le SSENSE Café attire les amateurs d'espaces minimalistes, de cuisine fraîche et moderne ainsi que de café, bien sûr.

Qui ne l'a pas vu passer le chic local industriel bondé de lumière sur son fil Instagram?

Situé dans le même immeuble que la boutique de luxe du même nom, le café offre une dizaine de plats, tartares dont un au bœuf Wagyu, salades et croque-monsieur accompagnés de jus pressés à froid, de kombucha maison, ou de vins natures. Laissez-vous tenter aussi par une petite pâtisserie pour bien compléter l'expérience.

418 Rue Saint-Sulpice, Montréal

Un Po' Di Più

Caffe Un Po Di Più

Pour profiter au max de l'aperitivo italien, direction le Un Po' Di Più.

On y sert autant café et plaisirs sucrés le jour que vins, cocktails, et petits plats italiens en soirée. Caprese, huîtres, bruschetta réinventée et salade sont entre autres au menu.

Le décor néo-italien chic signé Zébulon Perron vous charmera. On y mêle du marbre vert à de la boiserie acajou, quelques petites touches de velours par ci complimentées d'un élégant carrelage. Pas gênant de venir y prendre un verre ou un café au bar.

On y accourt du matin au soir, de 8h à 23h, toute la semaine.

3, rue de la Commune Est, Montréal

