Google fait revivre «Home Alone» à Macaulay Culkin pour sa campagne des Fêtes

Pour sa campagne publicitaire du temps des Fêtes, le géant Google a eu la brillante idée de s'inspirer du classique Maman, j'ai raté l'avion... et de faire appel aux services de nul autre que Macaulay Culkin pour l'occasion.

Dans la publicité d'une minute, l'acteur revit certaines séquences du succès planétaire de 1990 en utilisant les fonctionnalités de l'Assistant Google pour l'aider dans ses activités quotidiennes d'individu seul à la maison, comme ajouter de l'après-rasage à sa liste d'épicerie, augmenter la température de la maison et, évidemment, protéger celle-ci des cambrioleurs.

Les utilisateurs de l'Assistant Google seront également heureux d'apprendre que celui-ci répondra à certaines des répliques les plus connues du film (en anglais) durant la période des Fêtes. Par exemple, à «Did I forget something?», l'assistant répondra: «Kevin!»; À «How much do I owe you?», Google répliquera: «Keep the change, you filthy animal».

Voyez le résultat dans la vidéo ci-dessous :

Vous pouvez également visionner le «making of» de la publicité ci-dessous :