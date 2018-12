Disney continuera de mettre son catalogue à jour en 2019 en nous offrant non pas un, mais trois remakes de certains des films les plus populaires de sa lucrative histoire. Entre Dumbo et Le Roi lion sortira le remake d'Aladdin, réalisé par Guy Ritchie.

Si un premier aperçu qui ne révélait pas grand-chose avait laissé les cinéphiles sur leur faim, Disney a dévoilé mercredi les premières images de l'ensemble des personnages du film.

Contre toute attente, c'est un Will Smith en chair et en os qui interprète le Génie (plutôt que de simplement prêter sa voix à un personnage numérique). Un choix qui n'aurait pas été si étonnant si l'on considère la surabondance d'effets spéciaux sur laquelle reposaient les récents Le livre de la jungle et La Belle et la bête.

On y découvre pour la première fois le look du Génie incarné par Will Smith mais aussi Mena Massoud et Naomi Scott respectivement dans la peau du héros et de la princesse Jasmine. Qu'en pensez-vous ? #Aladdinpic.twitter.com/B05InfZJSo — Disneyphile (@disneyphilefr) 19 décembre 2018

Voici également d'autres images dont les aperçus de Marwan Kenzari dans la peau de Jafar et du petit singe Abou qui sera bien présent. pic.twitter.com/ECZzFszOlU — Disneyphile (@disneyphilefr) 19 décembre 2018

En plus des nouvelles images, une première vidéo making-of d'#Aladdin vient également d'être dévoilée. pic.twitter.com/AU05tQ9Pwo — Fan Actu (@FanactuCom) 19 décembre 2018

Le Génie du nouveau Aladdin n'est donc pas bleu, comme celui qu'avait interprété magistralement Robin Williams dans la version de 1992.

Évidemment, les internautes n'ont pas perdu de temps pour faire part de leur déception face à cette autre méga production susceptible de «ruiner leurs plus beaux souvenirs d'enfance».

#Aladdin Ah. Je m'attendais tellement à un génie en CGI DOUBLÉ par Will Smith et pas à... ça. Je m'attendais à du Aladdin by Disney et en fait, ça a plus une allure de Aladdin by Kev' Adams mais avec budget Disney. pic.twitter.com/uoUQ9LSqk4 — Zelda Dorant (@ZeldaDorant) 19 décembre 2018

RIP mon dessin animé Disney préféré 🤢🤢🤮 #Aladdinpic.twitter.com/1dAm9Q8fry — NiCo 🛫 (@NicoBalazard) 19 décembre 2018

Will Smith dans le rôle du génie 😓 vous voulez nous faire du dragon ball évolution ou quoi? #Aladdin — VousEnReprendrez (@QRokaigne) 19 décembre 2018

Ah Will Smith joue VRAIMENT dans Aladdin... ok, d'accord.. je sais pas pourquoi mais ca me perturbe , j'aurais préféré de la CGI doublé par Will Smith... mais bon.. #Aladdin — Mariam (@HopesAndCoco) 19 décembre 2018

Mettant en vedette Mena Massoud, Will Smith et Naomi Scott, Aladdin est attendu en salles le 24 mai 2019.

