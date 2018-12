Le nom de code de la prochaine console de Microsoft est «Anaconda»

Ce n'est une surprise pour personne que les géants du jeu vidéo que sont Sony et Microsoft travaillent présentement à la création de la prochaine génération de console qui sera sur les tablettes probablement en 2020.

Voilà que des sites spécialisés affirment que le nouveau prototype de Microsoft porte le nom de code «Anaconda». Il serait prêt pour la saison des fêtes de 2020.

«Anaconda» sera une version améliorée de la Xbox One X actuellement disponible, mais avec des composantes améliorées et un processeur AMD. Elle pourrait aussi contenir un espace de stockage SSD, question de réduire les temps de chargement des jeux.

Mais ce n'est pas tout dans les plans de Microsoft, qui travaille également sur une nouvelle version de la Xbox One S, nom de code «Lockhart», qui serait plus abordable. D'ailleurs, une Xbox One S sans lecteur disque serait commercialisée dès 2019 à meilleur prix.

Il ne serait donc pas possible d'acheter des copies physiques des jeux avec ce nouveau modèle, qui prioriserait le téléchargement en ligne. Un programme de conversion de jeux physiques à virtuels serait mis en place pour ceux qui opteraient pour cette option.

De plus, la nouvelle génération de Xbox serait complètement rétrocompatible avec les précédentes générations, ce qui veut dire que vous pourriez jouer aux jeux de Xbox originale, Xbox 360 et Xbox One.

