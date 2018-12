BIEN-ÊTRE

La vidéo la plus virale de 2018 sur YouTube a été la vidéo de grossesse de Kylie Jenner

L’hommage de Kylie Jenner et Travis Scott à leur petite fille a généré le plus de réactions. Après une grossesse gardée secrète, le couple a annoncé la naissance de Stormi dans une vidéo intitulée «To Our Daughter» (Pour notre fille). La vidéo a généré plus de 78 millions de vues. La deuxième publication la plus consultée a été une compilation de lancers réussis publiée par Dude Perfect. Une vidéo sur la séparation de deux populaires utilisateurs de YouTube a mérité la troisième place.