Quentin Tarantino surprend des cambrioleurs chez lui en pleine nuit

Une scène digne d'un de ses propres scénarios. Quentin Tarantino s'est fait cambrioler dans la nuit du dimanche 16 décembre par deux personnes, rapporte TMZ de source policière. Et la manière étonnante dont ce casse s'est déroulé laisse penser que la réalité rattrape parfois la fiction, tant ce cambriolage ressemble à une scène rocambolesque dont raffole le réalisateur.

Quentin Tarantino est chez lui à Hollywood quand aux alentours de minuit il entend du bruit. Soudain, il tombe face à face avec deux cambrioleurs, raconte la police de Los Angeles à TMZ. Mais le réalisateur de Pulp Fiction et de Kill Bill ne se démonte pas et «confronte» les voleurs qui étaient rentrés par la fenêtre arrière. Les deux voyous prennent alors la fuite avec des bijoux et d'autres biens.

Coïncidence troublante, alors qu'il s'est marié avec la chanteuse et mannequin israélienne Daniella Picks le 28 novembre dernier, Quentin Tarantino prépare en parallèle un nouveau film, Once upon a time in Hollywood, qui est attendu en salles le 9 août 2019. Ce film, dont le casting prestigieux compte, entre autres, Bratt Pitt et Leonardo Di Caprio, raconte notamment l'assassinat de Sharon Tate en 1969. L'épouse du réalisateur Roman Polanski avait été tuée dans leur maison, à Los Angeles, quelques temps après leur mariage.

Ce texte a été publié originalement dans le HuffPost France.

