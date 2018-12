David Saint-Jacques surveille le Père Noël depuis l'espace pour les enfants

LONGUEUIL, Qc — "Est-ce que vous pouvez voir le Père Noël de la Station spatiale internationale?"

Cette question, posée par la petite Élise, a illuminé le visage de l'astronaute canadien David Saint-Jacques, mardi matin, qui a promis de faire de son mieux depuis son poste d'observation privilégié.

"Le Père Noël, je ne sais pas si je vais réussir à le voir. On voit le Pôle Nord d'ici, mais il est un peu au bord de l'horizon. On va essayer de le regarder. On a des bonnes jumelles. On va voir si on peut réussir à le voir", a-t-il répondu.

David Saint-Jacques s'adressait alors en direct de l'espace à 125 élèves de première et deuxième année de son ancienne école primaire, l'école des Saints-Anges, de Saint-Lambert en Montérégie.

Conte spatial en pyjama

Ceux-ci s'étaient rendus au siège de l'Agence spatiale canadienne, à Longueuil, pour écouter l'astronaute leur raconter l'histoire de jeunes explorateurs spatiaux partis retrouver leur chien, perdu dans l'espace à bord d'une fusée.

Les tout-petits, en pyjama comme il se doit pour l'heure du conte, ont posé leurs questions après avoir écouté attentivement l'histoire du "Club des explorateurs", un livre numérique que lançait mardi l'Agence spatiale à l'intention des jeunes chez qui elle souhaite susciter un intérêt envers l'espace, la science et la lecture.

David Saint-Jacques n'a pas raté l'occasion pour faire le pitre en apesanteur, au grand plaisir des enfants, se déplaçant vers le haut lorsqu'une fusée de son histoire décollait, faisant tournoyer son micro et expulsant quelques gouttes d'un contenant pour montrer comment l'eau flottait en boules dans un espace dépourvu de gravité, lorsque le petit Mattéo lui a demandé comment l'équipage se lavait.

«Jouer à la tag flottante!»

"Juste lui parler, juste lui dire bonjour, c'était vraiment impressionnant", a raconté Maxence, 8 ans, à l'issue de l'événement.

Sans surprise, l'idée de vivre en apesanteur l'a séduit après qu'il en eut été témoin.

"Je pourrais jouer à faire des acrobaties et jouer au ballon", s'est-il exclamé devant ce nouvel éventail de possibilités.

"Je pourrais jouer des tours à mes amis, jouer à la tag flottante", s'est pour sa part imaginée Lilianne qui était complètement fascinée par l'environnement.

"Je ne sais pas comment ils font pour flotter dans toutes ces machines. Et ce qui m'étonne, ils peuvent faire presque tout ce qu'ils veulent, mais au lieu d'être au sol comme nous, ils le font dans les airs", s'est émervillée l'enfant.

Souper de Noël et pollution

La question d'Élise sur le Père Noël avait aussi un volet plus personnalisé, elle qui lui demandait s'il fêterait Noël. David Saint-Jacques a expliqué que, oui, ses collègues et lui-même avaient amené de la nourriture spéciale pour fêter Noël et partager entre eux les traditions culinaires de leurs pays respectifs.

Mais certaines questions illustraient aussi des préoccupations bien réelles dans l'esprit des enfants, notamment lorsque Laureline lui a demandé s'il pouvait voir les zones les plus polluées de la Terre.

"Quand on vole au-dessus des grandes villes, on peut voir qu'il y a comme un nuage gris au-dessus des grandes villes. C'est la chose la plus facile à voir, la pollution de l'air", a répondu l'astronaute, avant d'ajouter: "Aussi, on peut voir l'effet du réchauffement climatique parce qu'on peut voir que les glaciers dans les montagnes sont plus petits maintenant qu'ils l'étaient il y a 100 ans."

Bien que l'histoire du "Club des explorateurs" met en vedette quatre enfants et un chien, David Saint-Jacques s'y trouve également, jouant son propre personnage d'astronaute dans la Station spatiale, un rôle qui lui permet de livrer aux enfants un message d'audace: "Ayez un rêve, voyez grand et vous pourriez décrocher la lune!"