Ils créent un coffret «Barbie mariage» avec un couple gay (et Mattel a remarqué)

Natalie, 8 ans, a reçu pour son anniversaire un coffret Barbie exceptionnel. Ses deux oncles, Matt Jacobi et Nick Caprio, fiancés, lui ont fait un cadeau qui leur ressemble.

Le couple habitant dans l'Arizona aux États-Unis a en effet acheté un set "Barbie mariage" classique, contenant un couple hétérosexuel et deux demoiselles d'honneur, avant de remplacer la mariée par un deuxième Ken.

Ainsi, leur nièce qui attend avec impatience le jour de leur mariage va pouvoir s'identifier à ces poupées.

"L'amour, c'est l'amour"

"Nous avons une famille italienne formidable, aimante et attentionnée", souligne auprès de ABC News Matt Jacobi. "Tout le monde est tellement excité par le grand jour, surtout mes deux nièces. Nous avons parlé de notre mariage toute l'année et avons été éduqués de telle sorte que nous savons que l'amour, c'est l'amour!"

Le 8 décembre, ils ont offert ce coffret spécial à leur nièce. Le lendemain, ils ont partagé une photo de ce cadeau sur Instagram accompagnée d'une lettre ouverte à Mattel.

Rencontre prévue avec Mattel

Cette lettre ouverte n'est pas passée inaperçue, surtout auprès de Mattel, qui a contacté le jeune couple pour le rencontrer à Los Angeles d'ici début janvier.

"Mes nièces savent simplement que leur oncle Matt aime leur oncle Nick et que leur oncle Nick aime leur oncle Matt", affirme Matt Jacobi, contacté par Out Magazine. "On apprend aux enfants à détester, à avoir des sentiments négatifs à proposer de tout ce qui ne correspond pas à la norme sociale. Il est temps pour les marques de leur apporter des exemples positifs. Les jouets sont faits pour apprendre."

Depuis quelques années, Mattel tente de faire évoluer ses poupées Barbie, dont l'archétype, blonde, grande, mince, le ventre plat, ne fait plus l'unanimité. C'est pourquoi, début 2016, Mattel lançait une nouvelle série de Barbie plus représentatives, grandes, petites ou rondes. Côté métiers, Barbie ne se contente plus de cuisiner, s'occuper de son mari et pouponner. Elle est désormais, aussi, ingénieure, championne olympique d'escrime, gymnaste olympique ou entrepreneure.

En 2017, la marque de jouets avait d'ailleurs pris position en faveur du mariage pour tous en postant sur le compte Instagram Barbie Style une photo de deux poupées vêtues d'un tee-shirt portant l'inscription "Love Wins" (l'amour gagne).

En ce qui les concerne, Matt Jacobi et Nick Caprio espèrent que, si un coffret de couple de même sexe est créé par Mattel, les parents comprendront mieux qu'il s'agit tout simplement de la vie.

"Cela arrivera dans votre famille quoi qu'il arrive", expliquent-ils. "De plus en plus de couples de même sexe ont des enfants, vos enfants vont avoir dans leur classe des camarades qui ont des parents gay et ainsi de suite, donc ça ne doit plus être un énorme choc."

Ce texte a été publié originalement dans le HuffPost France.