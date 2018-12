BIEN-ÊTRE

Cinq conseils pour l'emballage des cadeaux

1. Choisissez des papiers ayant beaucoup de motifs - 2. Utilisez des outils de découpage professionnels, ou du moins des ciseaux affûtés. L'utilisation des bons outils permettra de couper en ligne droite plus facilement - 3. Utilisez du ruban à double-face - 4. Ajoutez une décoration à votre cadeau Non seulement elle enjolivera le cadeau, mais elle permettra de cacher de possibles imperfections dans l'emballage - 5. Utilisez beaucoup de papier de soie. Le papier de soie ajoute une touche professionnelle et allonge le temps de déballage, ce qui prolonge le plaisir!