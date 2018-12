10 activités à ne pas manquer à Québec

Quoi faire durant les vacances de Noël ? Les activités et événements abondent à Québec et ses environs pour célébrer cette période festive de la fin d'année. Voici quelques suggestions à expérimenter en famille, ou entre amis, que vous soyez amateurs de plein air ou plus frileux!

Célébrer le jour de l'An sur la Grande Allée

La tradition du jour de l'An se poursuit sur la Grande Allée. Du 28 décembre au 1er janvier, plusieurs activités et animations sont proposées, dont l'incontournable grande roue, qui s'installera à la place George-V en face du Manège militaire. La vue au sommet est toujours magnifique!

Le soir du Nouvel An, la place de l'Assemblée-Nationale se transformera en une immense piste de danse, avec DJ Champion aux commandes, sans oublier les feux d'artifice qui embraseront le ciel de la ville sur le coup de minuit.

Glisser sur la terrasse Dufferin

On prend un bol d'air dans le Vieux-Québec en descendant la célèbre glissade plus que centenaire sur la terrasse Dufferin. Située tout près du Château Frontenac, l'emblématique glissade en traîne sauvage promet de vivre des sensations fortes avec une vitesse pouvant atteindre jusqu'à 70 kilomètres à l'heure. Attachez votre tuque!

S'émerveiller à Festilumières

Dès le 20 décembre, c'est le retour de Festilumières à l'Aquarium du Québec. Cet événement incontournable dans la région de Québec présente un parcours extérieur illuminé de plus d'un demi-million d'ampoules au DEL. Cette activité offerte seulement en soirée accueille les visiteurs dans une ambiance nocturne féérique. En nouveauté cette année, les lumières d'une partie du site seront synchronisées avec la musique pour encore plus d'effervescence.

De plus, du 20 au 23 décembre, la magie de Noël sera à son comble sur le site extérieur puisque le père Noël débarquera à l'Aquarium, en journée, pour rencontrer les enfants et écouter leurs vœux de Noël.

Patiner au cœur de la ville

C'est connu, la région de Québec regorge de belles patinoires extérieures, dont la plupart sont libres d'accès. Parmi nos préférées où l'on peut patiner gratuitement, on visite l'anneau réfrigéré des plaines d'Abraham, qui peut accueillir jusqu'à 350 patineurs à la fois, ainsi que l'incontournable patinoire de place d'Youville, toujours animée et romantique sous les flocons, avec sa musique qui invite à danser sur la glace.

Miracle au Maelstrøm

Encore cette année, la magie de Noël s'empare du Maelstrøm! Jusqu'au 31 décembre, le café-bar éphémère Miracle s'est à nouveau installé dans le Maelstrøm du quartier Saint-Roch. Chaque détail a été soigné « afin d'éveiller vos souvenirs d'enfance et insuffler en vous l'esprit du temps des fêtes », indique l'établissement. De la musique à la déco, en passant par la bouffe, les desserts, les cafés aromatisés et les cocktails, tout est en place pour se laisser bercer par cette ambiance unique à Québec. Au fait, saviez-vous que plus de 80 adresses dans le monde accueille un «pop-up bar Miracle», dont un à Montréal, mais aussi à New York, Toronto et Londres ?

La féerie du Vieux-Québec

En cette période la plus féérique de l'année, le Vieux-Québec et ses environs se transforment en un véritable village de Noël. Du Petit Champlain au Vieux-Port, en passant par la place Royale (et son sapin géant) et la place D'Youville, les rues et les commerces s'illuminent et créent un décor des plus magiques.

Ce n'est pas surprenant que le média américain CNN ait classé Québec parmi les dix meilleurs endroits au monde où célébrer le temps des Fêtes! La ville de Québec a aussi été sacrée meilleure destination hivernale des Fêtes en Amérique du Nord en 2016, selon les lecteurs du USA Today.

Détente au spa

Les vacances de Noël sont également l'occasion de se détendre dans l'un des nombreux spas de la région. Où aller ? Au Nordique Spa Stoneham, qui rouvre ses portes dès le 21 décembre et accueillera à nouveau les amoureux de la détente en nature. Entièrement reconstruit et repensé à la suite de l'incendie survenu au début de l'année, le spa en pleine nature présentera plusieurs nouveautés, dont des installations plus spacieuses et plus écologiques, deux immenses bassins d'eau chaude de 20 000 litres chacun, sans oublier un espace de baignade en hiver dans la rivière Jacques-Cartier.

Le thé des Fêtes au Château

Après une promenade dans le Vieux-Québec, Fairmont Le Château Frontenac invite à faire une pause et à prendre le thé. Offert désormais au restaurant Place Dufferin, la tradition du thé de l'après-midi est renouvelée avec une vue incomparable sur le fleuve Saint-Laurent et sur la terrasse Dufferin dans une ambiance détendue. Ce thé « royal » est certes un prétexte à relaxer, mais aussi à se sustenter de petits canapés salés et de mignardises. Le goûter est servi dans une ambiance musicale jazzée : ne manquez pas la version toute spéciale du « thé des Fêtes » les 22-23 et du 26 au 30 décembre.

Les Fêtes au musée

Le temps est glacial ? Allez au musée! Les musées proposent une programmation spéciale pour les Fêtes. À découvrir : la Galerie famille du Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ) présente la nouvelle exposition interactive et ludique Murmures, qui a été imaginée à hauteur d'enfant et qui les éveille à l'architecture. L'entrée à la Galerie famille est libre d'accès.

C'est aussi « Le Noël des merveilles » au Musée de la civilisation, avec des contes, des ateliers et des activités inspirés d'Alice au pays des merveilles.

S'amuser au Village Vacances Valcartier

Prenez votre courage à deux mains et dévalez sur une chambre à air l'Everest, la plus haute glissade d'accélération en Amérique. Avec ses 35 glissades pour toute la famille, le Village Vacances Valcartier est le plus grand centre de jeux d'hiver au pays. En plus de glisser dans des chambres à air individuelles, vous pourrez aussi tournoyer dans la Tornade, des chambres à air géantes pouvant contenir de 3 à 8 personnes, ou descendre en rafting sur neige.

Pour les plus frileux, le parc aquatique intérieur Bora Parc est toujours aussi populaire (un conseil : réservez vos billets à l'avance!). Enfin, pour finir les vacances en beauté, visitez l'Hôtel de Glace, qui ouvrira ses portes le 3 janvier. Promettant d'être plus grand et encore plus spectaculaire que l'an dernier, la 19e édition de l'Hôtel de Glace sera sous la thématique des jardins d'hiver. Une soirée spéciale sera également offerte le 31 décembre.