Quatre nouvelles fonctionnalités pour Facebook Messenger juste à temps pour les Fêtes

Facebook a décidé d'offrir un cadeau de Noël aux 20 millions d'utilisateurs des effets de caméra de Messenger en cette semaine pré-partys du temps des Fêtes.

S'inspirant de son application soeur Instagram, Messenger intègre le populaire mode Boomerang. À cela s'ajoute un nouveau mode égoportrait (selfie), ainsi que des autocollants et des effets en réalité augmentée.

Les nouveautés seront disponibles via une mise à jour de l'application qui sera disponible au cours des prochains jours. Voici les détails:

Boomerang:

La fonction sera disponible directement dans la caméra, question de rendre vos publications amusantes et interactives.



Mode selfie:

Cette fonction permettra de rendre les visages très nets avec un léger éclat, alors que le fond de l'image sera légèrement flouté.



Autocollants en réalité augmentée:

Facebook indique que 440 millions d'autocollants sont envoyés chaque jour dans les conversations Messenger. Les nouveaux autocollants conçus en réalité augmentée pourront être placés et déplacés comme l'utilisateur le souhaite dans l'écran. Si la photo a été prise dans le téléphone et non depuis Messenger, vous pourrez également y appliquer les différents filtres et effets caméra dans Messenger, pour ensuite les partager dans vos conversations ou stories.



Autocollants et filtres spécial Noël:

Vous l'aurez deviné, il s'agit de filtres, masques et autocollants pour souligner ce temps joyeux de l'année!