GRANDE PRAIRIE, Alb. — Sans le nommer, le chef de l'opposition de l'Alberta s'en est pris dimanche au premier ministre du Québec lors d'une manifestation en faveur de l'industrie pétrolière qui a rassemblé plusieurs centaines de personnes, à Grande Prairie.

Jason Kenney a reproché à François Legault et à la classe politique québécoise d'alimenter la grogne contre le secteur pétrolier et les oléoducs.

M. Legault a récemment noté que l'absence d'une «acceptabilité sociale» empêchait la construction d'un pipeline transportant de «l'énergie sale» sur le territoire du Québec.

Refusant de porter le blâme sur la population québécoise, M. Kenney a préféré jeter la pierre à son premier ministre et à ses politiciens.

«La grande majorité des Québécois sont des hommes et des femmes qui travaillent fort et qui appuient nos secteurs des ressources naturelles. Ils oeuvrent dans le secteur forestier, dans l'industrie minière. Ils comprennent les gens [du nord-ouest de l'Alberta], a-t-il déclaré. Mais leur leadership politique leur a dit qu'ils allaient recevoir 13 milliards $ grâce à la péréquation. Cette somme provient en grande partie de notre industrie pétrolière, en grande partie de notre province.»

Albertans will not be silent any longer - they will not be taken for granted. Encouraging to see so many people come out today in Grande Prairie. Watch part of my speech at the rally. https://t.co/4dP8dIfDdD