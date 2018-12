Netflix lance une téléréalité avec Marie Kondō, la reine du rangement

Si vous avez passé 2018 à procrastiner devant Netflix, le géant du streaming pourrait bien vous pousser à l'action en 2019. En effet, sa nouvelle production originale "Tidying Up with Marie Kondō" mettra en scène la star japonaise de l'organisation.

Le titre de la série de téléréalité s'inspire du best-seller "L'art du rangement" de Marie Kondō, écoulé à plus de 8 millions d'exemplaires à travers le monde depuis sa sortie en 2011. Avec son innovante méthode KonMari - adoptée depuis comme un art de vivre par de nombreuses célébrités - la Japonaise de 33 ans prône le développement personnel et le bien-être à travers le rangement.

Dès le 1er janvier sur Netflix, elle passera la porte des foyers américains les plus encombrés, afin d'essayer de faire le tri dans la vie -et dans la tête- de leurs habitants débordés. Durant huit épisodes, la jeune femme mettra sa méticulosité et son optimisme au service de ces adeptes de la procrastination, progressivement entraînés dans les méandres du désordre... jusqu'à ne plus pouvoir voir leur sol. De quoi apeurer - pour mieux contenter - les plus maniaques d'entre nous.

Ce texte a été publié originalement dans le HuffPost France.

