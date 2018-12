L'acteur Michel Charette n'a pas hésité à répliquer à un commentaire d'une internaute sur District 31, dimanche le 16 décembre, sur Twitter.

La dame a répondu samedi à un gazouillis d'Alexis Duceppe présentant une photo des deux hommes à une partie du Canadien.

«Est-ce qu'il parle aussi mal en privé qu'il le fait à la télé? Dites-lui que l'image réflective qu'ils (les acteurs)consentent de ns renvoyer, ne fait qu'empêcher le Qc d'évoluer et de protéger le français.Affreux vocab et fausse représentation», a-t-elle écrit.

Visiblement très zen devant cette attaque, l'acteur incarnant le sergent-détective Bruno Gagné dans l'émission de Radio-Canada a plutôt invité la femme à aller prendre un café.

«J'espère sincèrement que vous êtes heureuse dans votre cœur chère dame!! Je vous souhaite de trouver la paix intérieure et de passer de très joyeuses fêtes! Je vous embrasse tendrement et vous serre très fort dans mes bras!!! Et si on allait prendre un café...»

J'espère sincèrement que vous êtes heureuse dans votre cœur chère dame!! Je vous souhaite de trouver la paix intérieur et de passer de très joyeuses fêtes! Je vous embrasse tendrement et vous serre très fort dans mes bras!!! Et si on allait prendre un café... https://t.co/GrH51xzTfX — Michel Charette (@michelcharette) December 16, 2018

La réponse a attiré les rires et l'approbation des autres internautes. Patricia Paquin a d'ailleurs mentionné que c'était «son genre de réponse».

Tellement mon genre de réponse 😂😂😂👍 — patricia paquin (@patapoirepaquin) December 16, 2018

Michel Charette n'est pas le premier a adopté cette tactique pour déjouer les commentaires désobligeants. Dernièrement, Ariane Moffatt avait répliqué à un message homophobe d'une façon similaire.