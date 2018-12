Chris Watts a tué sa famille. Puis les lettres d'amour ont commencé.

Max-o-matic for HuffPost

Avec l'infolettre, recevez par courriel les nouvelles les plus pertinentes et les articles les plus populaires du jour. En savoir plus

Les meurtres de violence domestique sont fréquents et attirent rarement l'attention des médias nationaux aux États-Unis. Mais cette affaire était différente. Elle avait tous les ingrédients pour faire la première page des journaux. Une jolie maman qui documentait chacun de ses mouvements sur les médias sociaux . Une disparition. Une grossesse. Et un crime vicieux et inexplicable.

Dans des lettres manuscrites à Watts publiées par l'État, certaines illustrées de cœurs, beaucoup de femmes ont déclaré se sentir inexplicablement attirées par lui après avoir entendu parler de son cas. Quelques-unes ont déclaré croire en ses affirmations selon lesquelles il n'aurait pas tué ses enfants - il avait d'abord dit à la police que sa femme les avait assassinés -, tandis que d'autres ont déclaré qu'elles se moquaient de ce qui s'était passé et ne lui demandaient pas de détails.

«Je sais que je suis une étrangère - mais je me soucie de toi et de ta situation. Je ne peux pas m'en empêcher. Y a-t-il quelque chose dont t'as besoin? Puis-je t'envoyer quelque chose - un livre peut-être?», a écrit une femme de Brooklyn âgée de 29 ans dans un script bien rangé sur du papier de cahier ligné. «Garde la tête haute et reste fort. Saches que des étrangers (comme moi) se soucient de toi.»

Elle a joint une photo d'elle en bikini.

«Je ne vous poserai jamais de questions sur votre cas», a écrit une autre femme, âgée de 39 ans, qui a déclaré être actuellement incarcérée pour un crime financier. «Pour une raison quelconque, je me soucie de ta situation. Donc tout ce que j'essaie de dire, c'est que je suis ici.»

Les femmes qui sont attirées par les assassins demeurent souvent dans le déni du crime. De cette façon, elles peuvent vivre dans une relation imaginaire, ont déclaré des experts au HuffPost. Il y a une étrange juxtaposition entre l'humeur affectueuse des lettres à Watts et les faits horribles de son affaire.

Les rapports d'autopsie ont révélé que Watts avait lentement tué sa femme par strangulation, ce qui aurait pris deux à quatre minutes, selon les procureurs. Il a étouffé ses deux filles à mort. Bella, qui avait 4 ans, avait des marques de morsure sur la langue et des coupures à la bouche, indiquant qu'elle s'était battue pour sa vie.

Les enquêteurs croient que Chris Watts a tué sa famille parce qu'il entretenait une liaison extraconjugale et souhaitait un nouveau départ sans avoir à traîner une femme enceinte et deux jeunes enfants. Dans les semaines qui ont précédé les meurtres, Shanann Watts, sentant sa distance, tentait désespérément de réparer leur mariage, envoyant même à son mari un livre intitulé Hold Me Tight: Seven Conversations for a Lifetime of Love.

La police a retrouvé le livre apparemment non lu à la poubelle.

Comprendre pourquoi

Les femmes sont attirées par les hommes emprisonnés pour des crimes monstrueux pour de nombreuses raisons. Certaines sont motivées par le désir de gloire, a expliqué Isenberg. Elles veulent être sous les feux de la rampe et sont convaincues qu'avoir une relation avec un meurtrier pourrait se traduire par une entrevue télévisée ou un contrat de livre.

«Elles ne regardent pas le crime. Elles voient sa renommée et ne le font même pas à un niveau conscient», a-t-elle évoqué. «Elles pensent qu'en étant associées à lui, elles peuvent aussi avoir leur nom dans les journaux.»

Katherine Ramsland, professeure de psychologie judiciaire à la DeSales University, estime que dans de rares cas, les femmes pouvaient être excitées sexuellement par l'idée que les hommes avaient commis un acte violent, une condition appelée hybristophilia.

«Le fait de s'approcher de la violence est un facteur d'excitation», a-t-elle déclaré.

Plus généralement, cependant, a-t-elle souligné, les femmes sont motivées par un instinct de protection. Elles pensent - naïvement - qu'elles peuvent réparer ces hommes avec leur amour. Elles veulent les apprivoiser.

«Cela donne à la femme le pouvoir de croire qu'elle peut, contrairement à quiconque, créer cette relation spéciale qui changera ce type», a-t-elle déclaré.

Lettre après lettre, de nombreuses femmes ont encouragé Chris Watts à garder la tête haute et ont exprimé leurs préoccupations quant à son état d'esprit. Certaines ont divulgué des détails personnels sur leur vie, décrivant leurs activités et leurs intérêts quotidiens, comme leurs équipes sportives préférées. D'autres lui ont écrit pour lui offrir un soutien émotionnel.

«Honnêtement, Tu as l'un des visages les plus gentils que j'ai jamais vu», a écrit une femme australienne âgée de 35 ans. «Je ne te connais même pas, mais je ne veux pas que tu te sentes seul.»

La psychiatre californienne Carole Lieberman, qui a écrit Bad Boys: Why We Love Them, How to Live With Them and When to Leave Them, juge que selon son expérience, de nombreuses femmes qui s'adressent à des hommes en prison ont une faible estime de soi.

Dans certains cas, a-t-elle ajouté, les femmes ont peut-être déjà été maltraitées.

«Elles ne croient pas qu'elles méritent un homme qui a plus à leur offrir, alors elles optent pour ce type de relation privilégiée avec un meurtrier.»

Ce texte initialement publié sur le HuffPost États-Unis a été traduit de l'anglais.

VOIR AUSSI: