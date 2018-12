5 indices non verbaux qui annoncent une rupture amoureuse

Aucun couple ne se donne de l'affection en permanence. Par contre, les experts en langage corporel avancent que quelque chose ne tourne peut-être pas rond s'il y a une différence marquée dans la façon dont votre partenaire réagit à une démonstration d'amour.

«La vérité est que la façon dont nous utilisons notre corps et comment nous nous positionnons physiquement par rapport à notre partenaire peut en dire beaucoup sur nos sentiments», a expliqué Lisa Mitchell, experte en langage corporel.

Ci-dessous, Mitchell et d'autres experts en langage corporel partagent cinq indices non verbaux qui indiquent qu'une relation pourrait être en difficulté.

Vous avez tendance à vous détourner l'un de l'autre

Les couples qui sont connectés émotionnellement sont synchronisés dans leur langage corporel, parfois sans même s'en rendre compte: ils se tournent la tête l'un vers l'autre pour converser et se penchent de manière d'une façon qui signifie de l'engagement et de l'écoute.

Les couples en détresse font le contraire. Si vous êtes mal à l'aise avec votre partenaire en raison d'une dispute qui a eu lieu juste avant une fête, par exemple, vous ne serez pas très tactile, ni même en phase avec leur langage corporel, a déclaré Mitchell.

«Nous avons tendance à prendre nos distances - assis plus loin, assis l'un en face de l'autre plutôt que l'un à côté de l'autre - lorsque nous ne nous sentons pas connectés émotionnellement», a-t-elle déclaré. «Il y aura aussi moins de face à face, vous serez plus souvent debout ou côte à côte dans des positions moins intimes.»

Il y a un manque de contact visuel

Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'un regard soutenu dans une relation. Dans une étude souvent citée de 1970, le psychologue social Zick Rubin a tenté de mesurer l'amour à travers le contact visuel de couples restés seuls dans une pièce. Les couples qui ont déclaré avoir un lien d'amour puissant lors de l'étude ont également maintenu un contact visuel plus long que les couples qui ont déclaré se sentir moins amoureux.

«Le contact visuel nécessite un certain niveau d'intimité», a déclaré Traci Brown, experte en langage corporel et auteur de Persuasion Point: Body Language and Speech for Influence. «Les gens regardent ce qu'ils aiment! Si cela diminue, vous savez que vous avez des problèmes.»

Vous grimacez ou ne vous souriez pas souvent

Les relations sont nourries par de petites interactions, physiques ou autres, rappelant à votre partenaire que vous vous investissez toujours. C'est ce que John Gottman, psychologue et chercheur de renom, a découvert au cours de ses quarante dernières années d'étude des causes de la séparation des couples.

Dans une expérience, Gottman et son équipe ont mené une étude auprès des jeunes mariés, puis les ont suivis six ans plus tard pour déterminer quels couples avaient duré. Ceux qui sont restés ensemble étaient meilleurs dans un domaine en particulier: se tourner l'un vers l'autre au lieu de se détourner. Les couples qui étaient restés mariés le faisaient 86% du temps. Gottman a expliqué que les couples qui se tournaient les uns vers les autres faisaient des «offres» d'affection ou d'attention: ces offres peuvent être verbales - une demande d'aide ou d'opinion sur un sujet important - ou de petites offres physiques de connexion, comme un sourire ou un clin d'œil.

L'absence de sourire ou une grimace peut démontrer un problème au sein du couple, estime Lillian Glass, analyste du comportement et auteur de I Know What You're Thinking: Using the Four Codes of Reading People to Improve Your Life.

«Les couples en conflit cessent de sourire avec sincérité - il n'y a pas de joues qui se soulèvent ni de bouche ouverte», a-t-elle déclaré. «Un demi-sourire montre l'ambivalence et un sourire aux lèvres serrées montre la colère intérieure et le ressentiment.»

Deagreez via Getty Images

Vos pieds ne pointent pas dans la direction de votre partenaire

Avoir les pieds vers l'intérieur qui pointe vers son partenaire est une façon inconsciente de montrer son attirance. En pointant nos orteils vers l'intérieur, nous essayons de réduire notre taille et de paraître plus accessibles et plus inoffensifs. Lorsque nous faisons le contraire, c'est un signe de discorde émotionnelle, a déclaré Glass.

«Quand les orteils ne pointent plus vers l'intérieur - ou dans la direction du partenaire quand ils sont assis ou debout à côté de vous - c'est mauvais signe», a-t-elle déclaré.

Vous frémissez quand vous vous parlez.

Rien n'est aussi viscéral ni aussi révélateur qu'un frisson lorsque vous voyez ou interagissez avec votre partenaire, a déclaré Paul Hokemeyer, expert en langage corporel et psychothérapeute.

«Cette réaction, en particulier face aux avancées romantiques, est primordiale», a-t-il déclaré. «Cela se produit dans le cerveau émotionnel d'une personne. Dans les relations en difficulté, les partenaires se recroquevillent automatiquement avec un frisson.»

Ce texte initialement publié sur le HuffPost États-Unis a été traduit de l'anglais.