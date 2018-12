"Aujourd'hui, ça a l'air d'être plus calme": À Paris, une semaine après des manifestations de "gilets jaunes" émaillées de violences, les commerçants ouvraient timidement leurs portes lors de ce nouveau samedi de contestation, sous un dispositif sécuritaire exceptionnel.

Les façades de contreplaqué, pour préserver les vitrines, sont devenues un décor familier, comme à chaque week-end de mobilisation. Sur les Champs-Élysées, le mythique Drugstore s'est protégé pour éviter une nouvelle tentative d'attaque comme celle de la semaine dernière.

Dans l'est parisien, banques et magasins sont encore une fois barricadés derrière de hautes plaques de bois.

Mais contrairement à la semaine dernière, la vie matinale s'anime, notamment dans les cafés et magasins, qui ont ouvert leur portes, timidement, en attendant de voir...

"Mon patron m'a dit 'on ouvre', donc on ouvre", résume Laurent, serveur au Café des Phares, place de la Bastille. Samedi dernier, le café avait tiré le rideau. Et si la tension devait monter dans la journée? "On verra bien, mais ça m'étonnerait qu'on ferme aujourd'hui".

Une passante devant la terrasse lance un "bon courage!" au serveur. En signe d'encouragement pour ce cinquième samedi de manifestations contre la politique fiscale et sociale du gouvernement ? "Non, pour le froid !", dit-elle emmitouflée dans son manteau. "Aujourd'hui, ça à l'air d'être plus calme", constate-t-elle.

«Ras-le-bol»

Au café Le Beaumarchais, sur le boulevard du même nom, Lucie et Alex, les deux serveurs servent les premiers cafés de la journée. Samedi dernier, Lucie avait dû fermer le café en voyant les premiers "gilets jaunes" débarquer sur le pavé. "Dès 8H, on les voyait passer. Aujourd'hui aucun, à part les éboueurs", sourit-elle.

"Moi je savais que ça allait tomber à l'eau leur truc", commente son collègue Alex, critique sur le mouvement. Avec ses annonces en faveur du pouvoir d'achat, Emmanuel "Macron a quand même fait un gros effort. Ca sert à rien de continuer maintenant", assure-t-il.

Lundi, le président français a annoncé la hausse de 100 euros de plus par mois pour ceux qui touchent le salaire minimum, et annulé la hausse d'un impôt pour les retraités vivant avec moins de 2.000 euros par mois.

Malgré ce calme apparent, la crainte d'une escalade de la violence reste présente. À la brasserie Le vin, avenue Carnot, non loin des Champs-Élysées, le personnel redoute de nouvelles dégradations.

"Dès que ça gaze, on a ordre de fermer et de rentrer toutes les chaises et de remonter le store de la terrasse", explique Maria, la responsable.

"Qu'ils manifestent, pas de souci, mais c'est cette tension, cette casse, c'est affligeant", déplore-t-elle.

Signe que la tension est un peu retombée, la plupart des musées et théâtres ont ouvert leurs portes, contrairement à samedi dernier. Ouverts aussi la Tour Eiffel, l'Opéra Garnier, les musées du Louvre, d'Orsay, fermés samedi dernier.

Sur la place de l'Opéra, où des centaines de "gilets jaunes" manifestent pacifiquement contre la politique gouvernementale, quelques touristes se pressent avec leurs valises à roulettes.

"On cherche l'arrêt de bus pour aller à l'aéroport", s'inquiète Jane Wang, une étudiante new-yorkaise de 20 ans, en visite à Paris avec sa mère.

Face aux protestataires qui entonnent l'hymne nationale, elle ajoute: "C'est vraiment calme. Ça n'a vraiment rien à voir avec ce qu'on avait pu voir dans les médias".

Quelques échauffourées

De premières tensions entre des "gilets jaunes" et des forces de l'ordre sont apparues samedi en milieu d'après-midi sur les Champs-Élysées, seul point sensible observé à Paris depuis le début de la nouvelle journée de contestation, a constaté un journaliste de l'AFP.

Des échauffourées ont éclaté entre les forces de l'ordre et des manifestants rassemblés à proximité de l'avenue des Champs-Élysées, devenu un épicentre de la mobilisation depuis le 17 novembre.

Dans un face-à-face tendu, des forces de l'ordre, encerclées, sifflées et parfois caillassées, ont répliqué par des tirs de balles de défense et de grenades lacrymogènes pour repousser des "gilets jaunes".

Des bouteilles et des pavés ont été jetés sur des forces de l'ordre, mais la situation restait contenue, bien loin des violents heurts observés lors des deux week-ends précédents dans ce même secteur.

Environ 500 "gilets jaunes" ont investi l'avenue des Champs-Élysées, quadrillée par un important dispositif de sécurité, et où la circulation est toujours fermée.

Cette nouvelle journée de mobilisation a été marquée jusqu'à présent par une mobilisation en baisse et des manifestations sans heurts ni dégradation à Paris et en régions. Les autorités ont recensé 33 500 manifestants dans toute la France en début d'après-midi, soit moitié moins que la semaine dernière.