Trump annonce la nomination de Mick Mulvaney comme chef de cabinet par intérim

Le président américain Donald Trump a annoncé vendredi, après plusieurs jours de spéculations, le nom de son nouveau chef de cabinet par intérim en lieu et place de John Kelly: Mick Mulvaney, l'actuel directeur du budget à la Maison Blanche.

"Je suis heureux d'annoncer que Mick Mulvaney, le directeur du budget à la Maison Blanche, sera nommé chef de cabinet par intérim de la Maison Blanche, pour remplacer le général John Kelly qui a servi notre pays avec distinction", a tweeté M. Trump.

"J'ai hâte de travailler avec lui lorsqu'il occupera son nouveau poste pendant que nous continuons à RENDRE A L'AMERIQUE SA GRANDEUR!", a ajouté le président, rappelant que John Kelly ne quitterait son poste qu'à la fin de l'année.

M. Kelly "est un GRAND PATRIOTE et je veux le remercier personnellement pour son engagement!", a-t-il dit.

I am pleased to announce that Mick Mulvaney, Director of the Office of Management & Budget, will be named Acting White House Chief of Staff, replacing General John Kelly, who has served our Country with distinction. Mick has done an outstanding job while in the Administration....

....I look forward to working with him in this new capacity as we continue to MAKE AMERICA GREAT AGAIN! John will be staying until the end of the year. He is a GREAT PATRIOT and I want to personally thank him for his service!