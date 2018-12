La cinquième fois sera-t-elle la bonne pour la rue Notre-Dame? La Ville de Montréal et le gouvernement du Québec ont signé vendredi une nouvelle déclaration pour l'Est de Montréal, qui comprend la création d'un nouveau «bureau de revitalisation de la rue Notre-Dame».

Le développement de l'Est de Montréal est devenu un point central des relations entre la mairesse Valérie Plante et le nouveau gouvernement caquiste. La Ville et le gouvernement ne s'entendent pas sur plusieurs points, mais l'Est fait consensus.

C'est ainsi que la nouvelle déclaration tente de faire renaître de ses cendres le projet de revitalisation de la rue Notre-Dame.

«La rue Notre-Dame est une voie historique. [...] Ce tronçon Montréalais du chemin du Roy fera enfin son entrée dans le 21e siècle», affirme la ministre responsable de la Métropole, Chantal Rouleau.

HuffPost Québec La mairesse de Montréal, Valérie Plante, et la ministre responsable de la Métropole, Chantal Rouleau, on annoncé la signature d'une déclaration pour le développement de l'Est de Montréal.

Le nouveau «bureau de revitalisation» sera formé de la Ville, du ministère des Transports et de l'Autorité régionale de transport métropolitain. (ARTM). Il aura pour but de faire de la rue Notre-Dame un boulevard urbain «du pont jusqu'à la pointe» de l'île de Montréal.

Le projet a déjà connu plusieurs moutures. Présenté une première fois en 2001, le modèle projeté pour la rue ressemblait davantage à une autoroute. Il a été abandonné avec l'élection de Gérald Tremblay.

Un premier bureau de projet conjoint entre la Ville et le gouvernement a été annoncé en 2006. Il a été fermé en 2010, sans aucune avancée significative puisque la Ville et le gouvernement n'ont pas réussi à s'entendre sur le concept.

Tant la mairesse Plante que le premier ministre François Legault ont fait de l'Est de Montréal une grande priorité. En plus de la rue Notre-Dame, ils espèrent implanter un tramway reliant la pointe de l'île au centre-ville. Ils veulent aussi décontaminer les anciens sites industriels et développer le port de Montréal.