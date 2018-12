«District 31»: les actes ont toujours des conséquences

Au cours des huit derniers épisodes, les intrigues de District 31 ont tourné plus qu'à l'habitude autour de personnages confrontés à leurs crimes, de plus en plus écrasés sous le poids d'un sentiment de culpabilité que ces derniers n'arrivent plus à refouler.

Un thème central de cette troisième saison qui, connaissant l'auteur Luc Dionne, laisse présager un destin assez sombre pour d'autres personnages. Individus qui, en ce moment, semblent pourtant en bonne position pour ne jamais avoir à faire face aux conséquences de leurs actes.

Facebook/District 31

ATTENTION SPOILERS

Tout a commencé avec l'épisode 50, dans lequel Dionne a pris tout le monde par surprise en révélant que le tueur de Francis Desmarais (l'ancien coéquipier de Noélie St-Hilaire) était également l'assassin du lieutenant Jeff Morin (Luc Picard).

Plus important encore que cette révélation choc fut la scène d'interrogatoire au cours de laquelle le tueur est passé aux aveux, expliquant comment il avait fini par perdre le contrôle de sa vie aux mains du crime organisé. N'arrivant plus à vivre avec de tels remords, l'homme au bout du rouleau a tout simplement décidé de soulager sa conscience.

Indirectement, la résolution de cette intrigue a donné un certain momentum à l'histoire du meurtre de Léopold Jean, affaire dont les enquêteurs du 31 ont particulièrement hâte de venir à bout (ça tombe bien, nous aussi).

Même si elle a pu penser pendant un long moment qu'elle pourrait se sortir indemne de toute cette histoire, c'est encore une fois le poids des secrets, des manigances et des mensonges qui a fini par avoir raison d'Amélie Bérubé, la convainquant d'entreprendre les démarches pour avouer ses torts et enterrer la hache de guerre avec le poste de quartier.

Facebook/District 31 District 31

Du côté de Yannick Dubeau, l'auteur continue de révéler des informations au compte-gouttes (et d'une manière de plus en plus mécanique) en ce qui a trait à sa relation avec Charlène Baribeau.

Mais si nous laissions les questions s'accumuler dans notre esprit au départ, Dionne dresse depuis peu le portrait d'un homme qui ne semble plus trop savoir où il en est lui-même.

La relation entre Yannick et Charlène a d'ailleurs pris une nouvelle tournure dans l'épisode du 13 décembre, lorsque la captive a clairement fait part de ses sentiments et de son désir de rester auprès de son gardien et père de son enfant à naître après que celui-ci eut indiqué qu'il comptait la laisser partir sous peu.

Daniel Chiasson et Laurent Cloutier...

Pendant ce temps, l'affaire Christian Phaneuf semble vouloir se résoudre sans que les responsables de la mort de l'ancien chef des Sixers n'aient à faire face à la justice.

Les services secrets ont jeté le blâme sur un chauffeur qui n'existe pas et une importante dette accumulée par Phaneuf est venue brouiller les pistes - comme par magie - dans l'esprit de bien des gens.

Mais si la mort de Nadine Legrand nous a appris quelque chose, c'est qu'il faut toujours se méfier lorsque les choses vont un peu trop bien pour un personnage dans District 31.

Et si on se fie à la façon dont la quasi résolution de cette intrigue contraste avec les autres enquêtes en cours, cela n'augure rien de bon pour le commandant Chiasson et Laurent Cloutier.

D'autant plus que le dernier épisode de cette semaine s'est terminé tandis que Louis Bourgoin faisait clairement part de ses intentions d'assigner Daniel Chiasson et Patrick Bissonnette (dont le retour se fait toujours attendre) à d'autres districts.

Cette nouvelle mènera-t-elle à une erreur qui fera écrouler le château de mensonges dans lequel se sont réfugiés Cloutier et Chiasson depuis la fin de la deuxième saison?

À une semaine de la pause des Fêtes, les quatre derniers épisodes de cette première moitié de saison promettent, effectivement, d'être intenses.

District 31 est diffusée du lundi au jeudi à 19h, sur les ondes d'ICI Télé.

À voir également :