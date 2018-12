Baseball à Montréal: l'étude démontre la viabilité du projet à long terme

MONTRÉAL — L'étude de marché commandée par le groupe d'investisseurs montréalais intéressés à ramener une équipe du Baseball majeur à Montréal démontre que le projet serait viable à long terme, en plus de confirmer un fort intérêt des partisans, mais surtout de la communauté d'affaires.

C'est ce qu'indiquent les conclusions émises jeudi par le groupe mené par Stephen Bronfman.

Ainsi, cette étude a permis au groupe de confirmer que «Montréal possède les caractéristiques de marché requises pour soutenir efficacement une équipe à long terme» et souligne que le marché de télévision montréalais se classe dans la moitié supérieure de tous les marchés de télévision de la MLB.

L'étude indique également que Montréal est le marché le plus fort parmi ceux potentiels pour une expansion ou une relocalisation. Parmi tous les marchés potentiels — l'étude ne les nomme pas, mais les villes de Charlotte (Caroline du Nord), Portland (Oregon), Las Vegas (Nevada), San Antonio (Texas) et Monterrey (Mexique) ont toutes été évoquées dans le passé —, Montréal se classe au premier rang pour la population, le marché de télévision et pour le nombre de sociétés, en plus d'arriver deuxième pour le revenu médian des ménages.

Montréal se classe au 15e rang sur les 27 marchés de la MLB pour la taille de la population métropolitaine, au 18e rang en ce qui concerne le revenu médian des ménages et au 19e rang en ce qui concerne les sociétés dont les ventes annuelles sont d'au moins 5 millions $ et qui emploient au moins 25 personnes.

Dirigeants d'entreprises intéressés

Les résultats des entrevues avec 13 dirigeants d'entreprises de premier plan de Montréal ont par ailleurs permis d'apprendre que ceux-ci se porteraient tous acquéreurs d'abonnements de saison, dont 75 pour cent dans des sièges premium. Près de la moitié (46 pour cent) achèteraient quant à eux une loge.

Sans surprise, ils souhaiteraient que le nouveau stade se trouve au centre-ville, qu'il soit facilement accessible par les transports en commun et qu'il puisse avoir «une atmosphère sociale, un design qui s'intègre bien au style architectural local et être une destination accessible toute l'année».

Du côté des partisans, la réponse est encore plus positive.

Dans les six groupes de discussion qui ont été mis sur pied, 90 pour cent des participants préfèrent que le stade de baseball soit situé proche du centre-ville, et 80 pour cent d'entre eux feraient du vélo, marcheraient ou prendraient les transports en commun pour s'y rendre.

Les sièges d'admission générale et les options de sièges premium ont suscité un vif intérêt chez eux.

Au niveau de «l'expérience client», les participants désirent des espaces de rassemblement, une offre relevée d'aliments et de boissons locales, des éléments de design locaux et uniques, des coursives larges et ouvertes et la présence de technologies de pointe.

L'étude révèle ainsi que c'est un amphithéâtre de 32 000 sièges qui obtient la cote des répondants, à un coût moyen des billets de 41 $. La configuration idéale pour ces répondants — dont 96 pour cent ont exprimé le désir de se porter acquéreur d'abonnements de saison — serait constituée de 60 loges corporatives, cinq loges pour des groupes, 100 loges ou tables en terrasse et 1400 places de type «club».

Dévoilement opportun

Que les résultats de cette étude soient dévoilés jeudi, quelque 48 heures après les Rays de Tampa Bay eurent indiqué que leur projet de nouveau stade au centre-ville de Tampa était abandonné faute de financement et d'appuis politiques adéquats, n'est pas anodin. La situation du retour du baseball à Montréal est intimement liée aux dossiers de Tampa et d'Oakland, qui doivent tous deux être dotés de nouveaux stades.

Le commissaire du Baseball majeur, Rob Manfred, souhaite élargir les cadres de sa ligue à 32 clubs, mais il a répété à maintes occasions que les situations à Tampa et Oakland doivent être réglées avant de pouvoir penser à une expansion. Une relocalisation n'est maintenant plus à exclure à Tampa, où les Rays sont liés jusqu'en 2027 au Tropicana Field de St. Petersburg, situé en banlieue.

Julio Aguilar via Getty Images Les Rays peinent à remplir le Tropicana Field et sans un nouveau stade, il semble bien que l'équipe devra faire ses valises.

Les Rays ont été bons derniers au niveau des assistances de 2012 à 2017, alors qu'en 2011 et 2018, ils ont terminé au 29e rang. Depuis 2008, leur moyenne d'assistance est passée de 22 259 à 14 258. Seule une année exécrable des Marlins de Miami, une équipe en reconstruction qui a attiré quelque 10 000 spectateurs l'an dernier, a empêché les Rays de poursuivre leur séquence malheureuse malgré une saison de 91 victoires.

L'étude de marché et de faisabilité financière a été réalisée par Conventions, Sports & Leisure International. Elle était constituée d'une analyse des données démographiques et socio-économiques qui caractérisent le marché de la région métropolitaine de Montréal. Le processus de consultation comportait trois volets: six groupes de discussion constitués à partir de plus de 1 300 candidats intéressés, des entretiens individuels avec plusieurs chefs d'entreprise d'envergure de Montréal et un sondage en ligne réalisé auprès de 13 900 personnes.

«Nous sommes très reconnaissants envers toutes les personnes qui ont participé à nos groupes de discussion, interviews et au sondage sur le baseball, ce qui nous a permis de recueillir des informations extrêmement utiles, a déclaré par communiqué le fer-de-lance du projet montréalais, Stephen Bronfman. Les résultats montrent à quel point les gens sont intéressés par le retour d'une équipe majeure de baseball à Montréal. Les données que nous avons recueillies nous aideront grandement à atteindre notre objectif ultime de ramener la MLB à Montréal d'une manière excitante, profitable et durable.»