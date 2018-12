Les 9 tendances beauté les plus insolites de 2018

Quelles ont été les tendances beauté les plus insolites des 12 derniers mois? On a compilé pour vous un florilège des courants beauté qui ont fait jaser et même créé la polémique!

Sourcils, taches de rousseur tatouées ou blanchiment du pénis, reprenons ces tendances en remontant le temps, de la plus récente à la plus ancienne au cours de 2018.

Le magazine Vogue de septembre est toujours le plus attendu de l'année. Cette édition, la version anglaise du fameux titre nous a donné à voir Rihanna arborant des sourcils très fins telles des lignes. Une tendance des années 90 que l'on avait oubliée (sciemment...!) contrastant avec le naturel de ces dernières années emmené par Cara Delevingne. Une tendance qui a émergé, à suivre.

2018 c'est aussi le retour en force des taches de rousseur que l'on doit à Meghan Markle. La duchesse de Sussex montre fièrement ses taches pigmentaires depuis ses débuts dans la famille royale. Quand on vous dit que le naturel a la cote. Pour celles que la nature n'a pas dotées de ces distinctions, c'est le tatouage qui pourrait bien prendre le relais.

Un procédé qui prend en moyenne une heure. «Après un à deux mois, la couleur va s'adoucir considérablement et sembler plus naturelle. Les taches vont s'estomper naturellement avec le temps, et si vous souhaitez les garder, vous pouvez toujours refaire la couleur quand vous le souhaitez», explique Gabrielle Rainbow, la tatoueuse cosmétique américaine. Reste à voir...!

Ce mot clé #lionmanebrows a fait jaser. Il consiste à laisser le sourcil le plus sauvage possible. En résumé, arborer des sourcils les plus naturellement sauvages, voici la solution à toutes les tendances et hésitations possibles.Et le plus beau de ce courant? Il n'y a quasi rien à faire. On brosse nos sourcils vers le haut et on applique un gel pour fixer le tout, même pas besoin ni de crayon ni de poudre.

On n'a pas cessé de parler de charbon activé cette année jusqu'au dentifrice. La fameuse poudre noire est censée absorber et enlever les taches causées par les aliments comme le vin rouge, le café et le thé. Mais attention, il est question de parler à son dentiste avant d'en faire l'usage.

«Le charbon actif peut avoir de nombreux avantages pour la santé en raison de sa capacité à éliminer les toxines nocives du corps», écrit le Dr Nicole Khalife, une dentiste basée à New York, au HuffPost américain par courriel. Mais elle a ajouté que les individus devraient considérer bien d'autres choses avant d'essayer le charbon pour blanchir leurs dents. Ne pas l'utiliser plus d'une fois par mois, que la poudre soit extra fine, et surtout de parler à son dentiste avant d'utiliser des produits à base de charbon actif, car «chaque bouche est différente. Les instructions doivent donc être adaptées à chaque patient».

Se marquer profondément quand on aime aura été l'un des courants moins attendus de cette année! L'idée est de se percer l'annulaire là où l'on porterait une alliance.

On y glisse un diamant pour les plus discrètes ou carrément des bagues plus imposantes. Comme mot clé, c'est #fingerpiercing qui démontre de l'engouement pour cette tendance montante. Quant aux risques d'infection, voilà un courant qui ne fait pas l'unanimité d'un point de vue esthétique tout comme médical.

Après la liste interminable qui inclut: les sourcils barbelés, sapins de Noël, tressés... on a découvert le halo. C'est l'oeuvre d'Hannah Lyne, une influenceuse de 16 ans, qui a partagé sur son compte Instagram: « Le halo de sourcils». Cela revient à partir des sourcils et les faire se rejoindre dans un mouvement circulaire qui déborde largement sur le front.

On connaissait les masques en tissu pour le visage, les pieds, les mains, on a vu apparaître le masque de ventre de femmes enceintes à appliquer sur le ventre au moment de la grossesse.

C'est en tout cas ce que propose la marque américaine Hatch Mama, qui accompagne les femmes "avant, pendant et après la grossesse", avec son "belly mask" ("masque pour le ventre") spécialement conçu pour les femmes enceintes.

C'est certainement l'une des tendances les plus polémiques de cette année! Une clinique de Thaïlande a fait largement jaser en lançant ce service, mais il suscite la méfiance de chirurgiens esthétiques réunis en congrès à Paris.

«Honnêtement, je pense qu'il ne faut pas le faire», a dit à l'AFP Fabien Boucher, chirurgien esthétique français, lors du congrès Imcas (International Master Course on Aging Science).

«La plupart des substances utilisées sont agressives (...). Cela ne devrait pas être réalisé sur des patients qui n'en ont pas absolument besoin», renchérit un chirurgien italien, Massimiliano Brambilla.

Au début de l'année, une tendance a vu le jour: les tatouages pour ongles!

On pensait avoir tout vu ou presque jusqu'aux tattoos des globes oculaires - TRÈS DANGEREUX ! - le tatouage des ongles a cela d'intéressant qu'il est éphémère et paraît-il totalement indolore. Il durera le temps de la poussée des ongles, quelques semaines au plus.

