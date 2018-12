Les noms les plus populaires pour Pitou en 2018 au Canada sont...

Si on attend frénétiquement chaque année le fameux palmarès des noms de bébé les plus populaires au pays, là on innove, voici le top 10 des noms de chiens mâles et femelles.

On doit ce top à Rover.com - site dédié aux amoureux des chiens - et qui a accès au plus grand réseau mondial de gardiens d'animaux de compagnie et de promeneurs de chiens. Le site a fouillé dans ses bases de données pour déterminer les noms de chiens en tête du peloton pour les 12 derniers mois.

Sans plus attendre, découvrez les petits noms qui vont faire revenir Pitou à la maison et lui faire remuer la queue.

Pour les mâles:

Charlie Max Cooper Milo Buddy Tucker Jack Winston Leo Rocky

Pour les femelles:

Bella Luna Daisy Lucy Molly Lola Stella Bailey Sadie Maggie

Selon le même site, le procédé pour nommer son chien ne relève pas de données scientifiques puisque 33% ont baptisé leur animal d'après un personnage de télé, jeu vidéo, d'un film ou un livre; 12% d'après une boisson ou un aliment; 12% d'après un personnage historique...

