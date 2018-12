Le YouTube Rewind devient la deuxième vidéo la plus détestée de la plateforme

Les fans sont en colère.

La populaire vidéo YouTube Rewind, une revue de l'année de ce qui a marqué les esprits sur la plateforme, s'attire les foudres des internautes, et les pouces en bas qui s'accumulent pourraient bien lui valoir sous le titre de vidéo la plus détestée de l'histoire.

Au moment d'écrire ces lignes, la vidéo intitulée YouTube Rewind 2018: Everyone Controls Rewindavait été visionnée plus de 109 millions fois, mais cumulait du même coup 8,3 millions de pouces en bas, ce qui la classe deuxième derrière la chanson Baby de Justin Bieber à 9,7 millions. Par contre, la vidéo du chanteur d'origine canadienne a enregistré plus de 2 milliards de vues et plus de 10 millions de pouces en haut, contrairement à Rewind, qui ne cumule que 2,1 millions de pouces en haut.

Une des raisons de ce flop, explique Presse Citron, c'est que plusieurs des youtubeurs préférés des habitués de la plateforme sont absents du bilan. Alors qu'il est suivi par plus de 76 millions de personnes, PewDiePie ne fait pas partie des vedettes de cette vidéo flashback.

Il en a d'ailleurs fait la critique sur sa chaîne.

D'autres grands noms de la plateforme, comme Logan Paul ou Shane Dawson en sont aussi absents, note RTBF.

Si on se fie aux commentaires sous la vidéo, plusieurs ont jugé que la vidéo était «plate», certains déplorant que le concept se détériorait d'année en année, et que la vidéo mettait en vedette de purs inconnus du grand public YouTube.