Le PDG de Google obligé de rappeler au Congrès américain qu'il ne fait pas les iPhone

Un peu comme le fondateur de Facebook Mark Zuckerberg avant lui, le PDG de Google, Sundar Pichai, a dû servir de soutien technique en informatique devant le Congrès américain, mardi.

Le représentant de l'Indiana, Steve King, a demandé à Pichai pourquoi une photo de lui, ornée de mots peu flatteurs, était soudainement apparue dans l'iPhone de sa petite-fille de 7 ans qui jouait à un jeu sur l'appareil.

Plutôt mal à l'aise, Sundar Pichai a répondu que Google ne fabriquait pas les iPhone. Le représentant King a continué en ajoutant que la marque de l'appareil n'avait pas d'importance, et qu'il pouvait être de seconde main.

«Vous savez, je suis heureux de répondre lorsque je comprends les détails. Ce pourrait être une application qui était utilisée qui a reçu une notification. Mais je serai heureux de mieux comprendre le problème et de le clarifier pour vous», a répondu le PDG de Google.

After @SteveKingIA raises inscrutable concerns about iPhones, Google CEO Sunday Pichai patiently informs him, "Congressman, iPhone is made by a different company." pic.twitter.com/TiNZ1t3VRo