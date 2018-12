Pour un bref moment cette saison dans Occupation Double Grèce, le spectacle a été dirigé par quelqu'un d'autre que Renaud. «Ce soir c'est fini le "Renaud Show", à soir c'est le "Julie Show"», avait d'ailleurs proclamé la célèbre productrice Julie Snyder lors de son passage à l'émission. C'est bien évident, quand la patronne rentre dans l'aventure, le mâle alpha prend son trou.

Le Huffpost Québec a rencontré Renaud et Jessika pour faire le bilan de leur aventure à la suite de la finale de dimanche dernier.

Pour la majorité de cette saison, difficile de dire le contraire, Renaud a été le personnage principal. Même si dans les maisons, en Grèce ou au Québec, plusieurs personnes critiquaient ouvertement le mécanicien de locomotive, personne n'a pu rester indifférent.

C'est aussi pourquoi Renaud n'est jamais passé près de se faire éliminer, malgré son personnage polarisant. Dans les bureaux de la production, on le savait trop bien; on ne fait pas une émission populaire avec les «je t'aime» d'Olivier ou avec la gentillesse d'Andrew. Jamais on aurait osé lui dire «ciao bye le caniche».

Ça fait partie de la recette; il faut un mauvais garçon qui fait rêver les filles et qui fait l'envie des gars. En plus, il nous a offert les meilleures citations de l'année.

Sa tendre moitié, Jessika, se promène entre «LOSSS ANNNGELLLEESSS» (si jamais vous ne le saviez pas déjà) et l'arrière-scène d'un spectacle de Steve Aoki. Nul besoin de dire que le style de vie de cette entrepreneuse en marketing plaît grandement à Renaud, lui qui aura laissé Maude en plus d'esquiver ses désirs hauts en crème fouettée avec Maryline pour rester avec Jessika.

«J'aime tellement son lifestyle, moi j'aime ça les réseaux sociaux», s'est exprimé à mainte reprises Renaud.

Les deux l'avouent, les réseaux sociaux sont importants pour eux. Jessika travaillant dans le milieu et Renaud, eh bien, aimant beaucoup recevoir des mentions «j'aime» sur ses photos d'«Osheaga». D'ailleurs, la question se pose, qui sera le plus «Osheaga-ready» cette année entre les deux?

Sans surprise, une des premières choses que Renaud a demandé à ses amis proches à son retour au Québec: son nombre d'abonnés. Et il ne s'en cache pas, vous pouvez d'ailleurs le voir s'exprimer sur le sujet dans la vidéo ci-haut.

On a beaucoup critiqué ce couple auquel on a facilement attaché le passé de Renaud, combiné avec le fait que Jessika est venue déranger l'équilibre des filles établies dans l'aventure depuis le début.

Pourtant, personne ne peut contredire qu'avec ce couple, toutes les cartes étaient sur la table. Pas d'ex qui donne des becs sur la bouche, pas de remise en question soudaine. Les deux ont une compatibilité que les autres n'ont pas. Pas de différence d'âge, ils habitent dans la même ville et ils partagent un style de vie compatible. Chose qu'aucun couple ne peut se vanter d'avoir.

Après un «je t'aime» croqué subtilement par les caméras, on peut dire qu'ils forment véritablement un couple. Maintenant, beaucoup de projets les attendent: Los Ange... eh pardon, le Maroc, possiblement un compte Instagram conjoint plus prolifique que la dernière fois que Renaud a essayé avec sa douce moitié et peut-être même une aventure devant le petit écran si on se fie aux compliments de Marie-Ève Joncas et de Julie Snyder.

Tchou-tchou sur les rails de la télévision!

L'heure de vérité d'Occupation Double Grèce sera diffusée le dimanche 16 décembre à 18h30, sur les ondes de V.

